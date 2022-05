Les États-Unis mettent en garde les entreprises contre les "risques de réputation" liés aux activités au Soudan.

"Ces risques découlent, entre autres, des actions récentes entreprises par le Conseil souverain du Soudan et les forces de sécurité sous le commandement de l'armée, y compris et surtout de graves violations des droits de l'homme contre les manifestants", a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, dans un communiqué.

Le pays africain est en proie à des protestations depuis un coup d'État militaire en octobre, et des avocats affirment que des dizaines de prisonniers politiques sont toujours en détention.

"Les entreprises et les particuliers opérant au Soudan devraient faire preuve d'une diligence accrue en ce qui concerne les questions de droits de l'homme et être conscients des risques potentiels pour leur réputation de mener des activités commerciales et/ou des transactions avec des entreprises d'État et des sociétés contrôlées par l'armée", a déclaré M. Price.

L'avis a été émis par les départements américains de l'État, du Trésor, du Commerce et du Travail, a-t-il précisé.