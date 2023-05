Vendredi, les États-Unis ont mis fin aux restrictions frontalières COVID-19 qui bloquaient de nombreux migrants à la frontière avec le Mexique, remplaçant immédiatement les restrictions dites "Titre 42" par de nouvelles règles d'asile radicales destinées à décourager les traversées illégales.

Cette semaine, la rumeur s'est répandue parmi les migrants que les nouvelles règles d'asile rendraient leur séjour aux États-Unis beaucoup plus difficile. Dans les heures qui ont précédé l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, des milliers de migrants ont traversé des rivières, escaladé des murs et grimpé sur des talus pour atteindre le sol américain, dans l'espoir d'être pris en charge avant minuit.

Certains migrants se sont rendus aux autorités frontalières. D'autres ont essayé de passer sans être repérés.

À Matamoros, au Mexique, des groupes ont traversé le Rio Grande avec de l'eau jusqu'au menton. Certains ont porté de petits bébés et des sacs d'affaires au-dessus de leur tête pour atteindre Brownsville, au Texas.

À El Paso, au Texas, des centaines de migrants ont campé dans les rues du centre-ville, essayant de savoir où aller après avoir franchi la frontière depuis Juarez, au Mexique.

D'autres migrants, dont des familles avec de jeunes enfants enveloppés dans des couvertures en Mylar, attendaient d'être pris en charge entre deux imposants murs frontaliers à San Diego, en Californie, en face de Tijuana, au Mexique.

Même avant la suppression du titre 42, l'administration du président Joe Biden était aux prises avec un nombre record de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce qui mettait à rude épreuve les autorités américaines et les villes frontalières.

Les républicains reprochent à Joe Biden d'avoir assoupli les politiques plus restrictives de l'ancien président Donald Trump, son prédécesseur républicain. M. Biden a reproché au Congrès de ne pas avoir adopté de réforme globale de l'immigration.

M. Trump a mis en œuvre le titre 42 pour la première fois en mars 2020, alors que le COVID se répandait dans le monde entier. Les responsables de la santé ont déclaré en temps utile que l'ordonnance visait à freiner la propagation du virus dans les centres de détention surpeuplés. Il permettait aux autorités américaines d'expulser rapidement les migrants vers le Mexique ou d'autres pays sans qu'ils aient la possibilité de demander l'asile aux États-Unis.

Mais les démocrates, les experts en santé publique et les défenseurs de l'immigration y ont vu une extension de la volonté de M. Trump de bloquer les migrants à la frontière.

M. Biden, qui a fait campagne sur le renversement des politiques de M. Trump, a maintenu le titre 42 en place et l'a finalement élargi.

Les migrants ont été expulsés plus de 2,7 millions de fois en vertu du titre 42, bien que le total comprenne de nombreux récidivistes. Le Mexique n'a généralement accepté que certaines nationalités - ses propres citoyens, de nombreux Centraméricains et, plus récemment, des migrants originaires du Venezuela, de Cuba et d'Haïti. Ainsi, au cours de la même période, environ 2,8 millions de migrants non éligibles à l'expulsion ont été autorisés à entrer aux États-Unis dans le cadre d'une procédure connue sous le nom de Titre 8, afin de faire valoir leurs droits en matière d'immigration devant les tribunaux, ce qui peut prendre des mois, voire des années.

ENFANTS EN DANGER

Maintenant que le titre 42 prend fin en même temps que l'urgence sanitaire COVID, la nouvelle réglementation de l'administration Biden en matière d'asile prendra sa place.

Cette nouvelle réglementation présume que la plupart des migrants ne peuvent prétendre à l'asile s'ils sont passés par d'autres pays sans avoir d'abord cherché protection ailleurs, ou s'ils n'ont pas utilisé les voies légales d'entrée aux États-Unis, que M. Biden a élargies.

Jeudi, des scènes chaotiques se sont déroulées, montrant des migrants se démenant pour entrer dans le pays avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle.

Une vidéo circulant sur WhatsApp montre des agents de l'immigration mexicains à Matamoros marchant à côté de dizaines de migrants, certains portant de jeunes enfants sur leurs épaules, glissant sur les rives du Rio Grande. Hors champ, un agent lance un appel : "Ne mettez pas les enfants en danger ! Pourquoi s'en fichent-ils ?" L'agence mexicaine de l'immigration a confirmé que les événements s'étaient déroulés jeudi vers midi.

Les agents américains chargés des demandes d'asile se sont empressés de déterminer ce qui serait nécessaire pour appliquer la réglementation et la logistique des entretiens avec les migrants détenus dans les installations frontalières américaines, alors même que de nombreux travailleurs s'opposaient à ces règles plus strictes. Les défenseurs des droits de l'homme ont déclaré que ces règles ressemblaient aux restrictions proposées par M. Trump et qui avaient été bloquées par la justice.

Un responsable du département américain de la sécurité intérieure (DHS) qui a requis l'anonymat a déclaré que l'administration Biden espère que la nouvelle norme permettra aux migrants d'avoir un premier examen de l'asile en un jour. Ces derniers jours, les centres de détention frontaliers ont atteint leur capacité maximale, accueillant jusqu'à 28 000 migrants, a rapporté l'agence Reuters.

"Ils visent un délai de 24 heures, mais je ne vois pas comment cela va se produire", a déclaré cette personne.