La haute diplomate américaine Victoria Nuland a rencontré le conseiller nigérian à la sécurité nationale Nuhu Ribadu et a discuté de la promotion de la responsabilité et de la transparence à la suite des opérations de sécurité au Nigeria, a déclaré le département d'État jeudi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

Les observateurs ont constaté que les attaques aériennes meurtrières menées par l'armée nigériane avaient tué des civils, ce qui a fait l'objet d'un rapport spécial de Reuters l'année dernière.

L'armée nigériane est soutenue par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres alliés dans une longue guerre contre les insurgés islamistes dans le nord-est du pays.

CITATION CLÉ

"Ils ont également convenu de l'importance de la protection des civils, de la sauvegarde des droits de l'homme et de la promotion de la responsabilité et de la transparence à la suite des opérations de sécurité", a déclaré le Département d'État dans un communiqué jeudi.

CONTEXTE

Des civils ont été tués dans l'État de Kaduna, dans le nord du Nigeria, à la suite d'une attaque de drone militaire visant des insurgés et des bandits en décembre. Le bilan de cette attaque s'élève à au moins 85 morts, dont des femmes et des enfants.

Boko Haram et la Province islamique de l'Afrique de l'Ouest, qui en est une émanation, mènent une insurrection dans le nord-est du Nigeria depuis plus d'une décennie et continuent de mener des attaques sporadiques contre les civils et l'armée.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra au Nigeria la semaine prochaine dans le cadre d'un voyage en Afrique de l'Ouest.