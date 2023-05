Les États-Unis mettront fin à l'obligation de vaccination contre le virus COVID-19 pour les employés fédéraux, les sous-traitants et les voyageurs aériens internationaux le 11 mai, date à laquelle l'urgence sanitaire liée au coronavirus prendra fin, a déclaré la Maison-Blanche lundi.

"En outre, le ministère de la santé et des services sociaux et le ministère de la sécurité intérieure ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient entamer le processus visant à mettre fin aux obligations de vaccination pour les éducateurs du programme Head Start, les établissements de santé certifiés par le CMS et certains non-citoyens à la frontière terrestre. Dans les jours à venir, de plus amples détails concernant la fin de ces exigences seront fournis", a déclaré la Maison Blanche.