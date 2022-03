Une délégation dirigée par Mike Mullen, ancien chef d’état-major interarmées, et formée de Meghan O’Sullivan, ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale sous Bush, de Michele Flournoy, ancienne sous-secrétaire à la défense sous Obama et de Mike Green et Evan Medeiros, anciens directeurs principaux du conseil national de sécurité pour l’Asie s’est rendu ce mardi matin à Taipei. Ce voyage vise à “démontrer le soutien solide et continu à Taïwan" de la part des Etats-Unis afin de contrecarrer toutes velléités d’action de la Chine sur Taïwan, profitant de la distraction des forces occidentales avec le conflit en Ukraine.

Le groupe reçu par ministre taïwanais des affaires étrangères Joseph Wu rencontreront la présidente Tsai Ing-Wen pour aborder la question de la Chine, qui considère Taïwan comme le point le plus sensible dans ses relations avec les USA, et toute interaction de haut niveau entre Taïwan et le Etats Unis contrarie Pékin.

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré à propos de la visite américaine à Taïwan : "La volonté du peuple chinois de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays est inébranlable. Quiconque est envoyé par les États-Unis pour montrer son soutien à Taïwan est voué à l'échec."

Samedi, un navire de guerre américain a traversé le détroit sensible de Taïwan, dans le cadre de ce que l'armée américaine appelle une activité de routine, mais que la Chine a qualifié de "provocation".

Wang Webin réitère : “Si les États-Unis tentent de menacer et de faire pression sur la Chine avec cela, alors nous devons leur dire que face à la Grande Muraille d'acier forgée par 1,4 milliard de Chinois, toute dissuasion militaire n'est que de la ferraille. [...] Le simulacre consistant à faire naviguer un navire de guerre américain dans le détroit de Taïwan devrait être laissé à ceux qui croient bêtement à l'hégémonie.”

La Chine (à gauche) et Taïwan ne sont éloignés que de 200 petits kilomètres, soit la distance qui sépare Paris et Lille