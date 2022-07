Les États-Unis n'excluent pas des négociations commerciales plus complètes avec le Kenya -officiel

M. Bianchi a déclaré que les responsables du commerce américain considéraient l'accord avec le Kenya comme un modèle potentiel pour d'autres pays. Au cours des prochains mois, les responsables se concentreront sur l'élaboration d'accords de haut niveau dans des domaines tels que la sécurité agricole et les normes commerciales numériques, le changement climatique et les procédures douanières.

Elle a indiqué qu'il pourrait y avoir des discussions futures sur un accord plus large avec le Kenya, comme l'a suggéré le président de la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis, Richard Neal, mais elle a précisé que les prochains "mois" seraient consacrés au partenariat qui vient d'être annoncé.

"Nous n'avons pas exclu de mener des négociations plus complètes", a déclaré M. Bianchi dans une interview à Reuters, lorsqu'on lui a demandé si Washington pourrait poursuivre un accord de libre-échange avec le Kenya. "Notre objectif à l'heure actuelle est d'élargir la relation bilatérale et de parvenir à un accord sur un grand nombre de ces questions importantes."

Aucun autre pays africain n'a encore exprimé son intérêt pour un accord de partenariat non tarifaire comme celui conclu avec le Kenya, mais cela pourrait également se produire, a-t-elle déclaré.

"Le Kenya a vraiment fait un pas en avant et cela pourrait être un modèle pour les choses à venir", a-t-elle déclaré. "Nous n'avons pas de projets immédiats avec d'autres pays, mais tous les regards sont certainement tournés vers cette initiative et nous verrons si elle devient un modèle."

Les États-Unis et le Kenya ont lancé jeudi un partenariat stratégique de commerce et d'investissement axé sur la stimulation de la croissance économique, le soutien de l'intégration économique régionale africaine et l'approfondissement de la coopération commerciale, mais n'ont fait aucune mention de la réduction des droits de douane ou de l'amélioration de l'accès au marché.

L'accord prévoit que les gouvernements américain et kényan commencent à travailler dans les trois mois sur une feuille de route pour l'engagement dans des domaines tels que la sécurité agricole et les normes commerciales numériques, le changement climatique, les pratiques réglementaires et les procédures douanières.

Le Kenya et les États-Unis avaient lancé des négociations pour un accord de libre-échange visant à abaisser les droits de douane bilatéraux sous l'administration Trump en 2020. Mais l'administration Biden, qui a boudé les accords commerciaux traditionnels, n'a pas repris ces discussions.

Le Kenya bénéficie déjà d'un accès substantiel en franchise de droits au marché américain grâce à la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA), mais il avait voulu verrouiller ces préférences commerciales avant l'expiration de l'AGOA en septembre 2025.

Le Kenya a exporté pour 685,1 millions de dollars de marchandises vers les États-Unis en 2021, principalement des vêtements, des noix de macadamia, du café, du thé et des minerais de titane, tandis que les États-Unis ont exporté 561,6 millions de dollars de marchandises vers le Kenya en 2021, les avions, les plastiques, les machines et le blé figurant parmi les catégories les plus importantes.