Les États-Unis ne communiquent pas de données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation de produits agricoles avant le 15 septembre

L'USDA s'efforce de lancer un nouveau système de communication des données, qui ont un retard d'une semaine et sont analysées par les négociants et les agriculteurs.

Le 25 août, l'agence a retiré les données hebdomadaires sur les exportations qu'elle avait publiées plus tôt dans la journée, après qu'une erreur technique du nouveau système ait laissé les négociants dans l'embarras et provoqué des incertitudes sur les marchés à terme agricoles.

Le Foreign Agricultural Service (FAS) de l'agence a déclaré qu'il reviendrait à "l'ancien système pendant que nous travaillons à la résolution complète des problèmes avec le nouveau système".

"Le FAS reconnaît les impacts des problèmes survenus lors de ce déploiement", a déclaré Daniel Whitley, administrateur du FAS, dans un communiqué. "Malgré les mesures prises pendant de nombreux mois pour assurer la transition vers le nouveau système, nous comprenons que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir la crédibilité et l'exactitude des données."

Les données, normalement publiées chaque jeudi, servent d'alerte de l'impact possible des ventes à l'exportation sur les approvisionnements et les prix américains, selon l'USDA.

Le Congrès a mandaté le programme de déclaration des ventes à l'exportation en 1973, un an après que l'ancienne Union soviétique ait effectué des achats importants et imprévus de blé et de maïs américains qui ont épuisé les réserves américaines et fait grimper les prix des denrées alimentaires, a déclaré l'agence.