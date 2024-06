Le Trésor américain a déclaré jeudi qu'aucun partenaire commercial majeur ne semblait avoir manipulé sa monnaie l'année dernière, mais il a ajouté le Japon à une "liste de surveillance" des changes, aux côtés de la Chine, du Viêt Nam, de Taïwan, de la Malaisie, de Singapour et de l'Allemagne, qui figuraient déjà sur la liste précédente.

Le rapport semestriel du Trésor sur les devises indique également qu'aucun partenaire commercial majeur n'a rempli les trois critères déclenchant une "analyse approfondie" de ses pratiques en matière de change au cours des quatre trimestres allant jusqu'à décembre 2023.

Cependant, les pays qui remplissent deux des critères - un excédent commercial avec les États-Unis d'au moins 15 milliards de dollars, un excédent du compte global supérieur à 3 % du PIB et des achats nets de devises persistants et à sens unique - sont automatiquement ajoutés à la liste.

Le Trésor a indiqué que le Japon, Taïwan, le Viêt Nam et l'Allemagne remplissaient tous les critères en matière d'excédent commercial et d'excédent de la balance des opérations courantes.

Singapour remplit les critères d'intervention persistante sur le marché des changes et d'excédent important de la balance des opérations courantes, tandis que la Malaisie ne remplit que le critère d'excédent de la balance des opérations courantes.

La Chine a été maintenue sur la liste de surveillance en raison de son important excédent commercial avec les États-Unis et du manque de transparence de sa politique de change.

"Le fait que la Chine ne publie pas ses interventions sur le marché des changes et qu'elle manque plus généralement de transparence sur les principales caractéristiques de son mécanisme de taux de change continue de faire d'elle une exception parmi les grandes économies et justifie une surveillance étroite de la part du Trésor", a déclaré le Trésor dans son rapport.

Le rapport soulève également des questions sur les données communiquées par la Chine sur sa balance des comptes courants, qui montrent que son excédent est tombé à 1,4 % du PIB en 2023, contre 2,5 % en 2022. Le Trésor a déclaré que les données de la balance des paiements de la Chine publiées par l'Administration nationale des changes sur l'excédent commercial du pays semblent être en contradiction avec les données douanières de la Chine et celles d'autres partenaires commerciaux.

Un fonctionnaire du Trésor américain a déclaré que le département s'efforçait de comprendre ces "anomalies".

Le fonctionnaire a déclaré que les récentes interventions de la Banque du Japon sur le marché des changes pour soutenir la valeur du yen n'ont pas été un facteur dans la décision d'ajouter le Japon à la liste de surveillance des monnaies, en citant ses excédents commerciaux et courants élevés.

Toutefois, le rapport du Trésor indique que le Japon est intervenu en avril et mai 2024 - en dehors de la période couverte par le rapport - pour la première fois depuis octobre 2022, en achetant des yens et en vendant des dollars pour renforcer la valeur du yen. Le Trésor a déclaré que le Japon était transparent dans ses opérations de change, mais a ajouté : "Le Trésor s'attend à ce que, sur les grands marchés de change librement négociés, l'intervention ne soit réservée qu'à des circonstances très exceptionnelles, avec des consultations préalables appropriées". (Reportage de David Lawder ; Reportage complémentaire d'Andrea Shalal ; Rédaction d'Andrea Ricci)