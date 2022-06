Les États-Unis ne sont pas au courant de la demande d'aide des Talibans après le séisme, mais s'attendent à des pourparlers à venir

Les États-Unis s'attendent à ce que la réponse humanitaire à la catastrophe soit un sujet de conversation entre les talibans et les responsables américains dans les prochains jours, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Département d'État, Ned Price.

Le bilan du tremblement de terre qui a frappé l'Afghanistan mercredi a atteint 1 000 morts, selon les responsables de la gestion des catastrophes, et plus de 600 blessés. Le bilan devrait s'alourdir au fur et à mesure que les informations parviennent des villages de montagne reculés.