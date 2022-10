Les Etats-Unis ne voient aucune preuve que la Russie est intéressée à mettre fin à l'agression de l'Ukraine - Blinken

"Tout indique que, loin d'être disposé à s'engager dans une diplomatie significative, le président Poutine continue de pousser dans la direction opposée", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse avec son homologue française Catherine Colonna.

"Nous envisageons et envisagerons tous les moyens de faire progresser la diplomatie ; si nous voyons une ouverture pour la faire progresser par quelque moyen que ce soit, bien sûr nous l'envisagerons toujours", a-t-il déclaré, mais il a ajouté que Moscou était plutôt en train de "doubler et tripler" son agression.

La Russie a intensifié ses attaques de missiles et de drones sur les infrastructures électriques et hydrauliques de l'Ukraine cette semaine dans ce que l'Ukraine et l'Occident appellent une campagne d'intimidation des civils avant l'hiver froid.

Au début du mois, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré dans une interview que la Russie était prête à s'engager avec les États-Unis ou avec la Turquie sur les moyens de mettre fin à la guerre, qui en est maintenant à son huitième mois, mais qu'elle n'avait encore reçu aucune proposition sérieuse de négociation.

Le plus grand conflit en Europe depuis des décennies a suscité des comparaisons avec la crise des missiles de Cuba en 1962, qui a amené le monde au bord de la guerre nucléaire, et a soulevé des questions quant à savoir si Washington et Moscou devraient engager des pourparlers pour éviter une extension de la guerre, y compris une confrontation nucléaire.

M. Blinken et d'autres responsables américains ont déclaré à plusieurs reprises que Moscou ne s'est pas montré intéressé par une diplomatie sérieuse.

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, s'est entretenu vendredi avec son homologue russe, le ministre de la défense Sergei Shoigu, leur premier appel depuis mai, et a souligné l'importance de maintenir les lignes de communication au milieu de la guerre en Ukraine, selon un communiqué du Pentagone.

Dans des remarques télévisées à son Conseil de sécurité, M. Poutine a renforcé les pouvoirs des gouverneurs régionaux russes et a ordonné la création d'un conseil de coordination sous la direction du Premier ministre Mikhail Mishustin pour soutenir son "opération militaire spéciale".