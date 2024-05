La Maison Blanche a donné lundi 120 jours à une entreprise liée à la Chine et à ses partenaires pour vendre une propriété qu'ils avaient achetée près d'une base de l'armée de l'air américaine dans le Wyoming qui abrite une partie de l'arsenal nucléaire américain, en invoquant des craintes d'espionnage.

Cette décision intervient alors que les États-Unis s'inquiètent de plus en plus des risques pour la sécurité nationale que représentent les achats par des Chinois de propriétés américaines situées à proximité de sites militaires sensibles.

MineOne Partners Limited, qui appartient à des ressortissants chinois, s'est associé à d'autres sociétés pour acheter des biens immobiliers destinés à l'extraction de crypto-monnaies en juin 2022, a indiqué la Maison Blanche.

La propriété est située à moins d'un mile (1,6 kilomètre) de la base aérienne Francis E. Warren, basée dans le Wyoming, qui abrite une partie de l'arsenal américain de missiles balistiques intercontinentaux.

"La proximité d'une base de missiles stratégiques et d'un élément clé de la triade nucléaire américaine, ainsi que la présence d'équipements spécialisés et d'origine étrangère potentiellement capables de faciliter les activités de surveillance et d'espionnage, présentent un risque pour la sécurité nationale des États-Unis", a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué.

MineOne Partners n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Reuters a rapporté en 2022 que l'administration Biden enquêtait sur le fabricant chinois d'équipements de télécommunications Huawei parce qu'elle craignait que les tours de téléphonie cellulaire américaines équipées de son matériel puissent capter des informations sensibles provenant de bases militaires et de silos de missiles que l'entreprise pourrait ensuite transmettre à la Chine.

L'opération MineOne Partners a été examinée par le CFIUS, un groupe puissant dirigé par le département du Trésor qui examine les investissements étrangers aux États-Unis en fonction des risques pour la sécurité nationale.

Une loi de 2018 a étendu l'autorité du CFIUS à l'examen des acquisitions étrangères de certains investissements non contrôlants dans des transactions immobilières américaines qui posent des problèmes de sécurité nationale.

La décision prise lundi "souligne le rôle essentiel de gardien que joue le CFIUS pour veiller à ce que les investissements étrangers ne portent pas atteinte à notre sécurité nationale, notamment en ce qui concerne les transactions qui présentent un risque pour les installations militaires américaines sensibles ainsi que celles qui impliquent des équipements et des technologies spécialisés", a déclaré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, dans un communiqué.