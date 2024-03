Ces derniers jours, les États-Unis ont autorisé le transfert à Israël de bombes et d'avions de combat d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, alors même qu'ils expriment publiquement leurs inquiétudes au sujet d'une offensive militaire prévue à Rafah, a rapporté le Washington Post vendredi.

Les nouveaux lots d'armes comprennent plus de 1 800 bombes MK84 de 2 000 livres et 500 bombes MK82 de 500 livres, a indiqué le journal, citant des responsables du Pentagone et du département d'État au fait de la question.

Washington accorde une aide militaire annuelle de 3,8 milliards de dollars à Israël, son allié de longue date. Les États-Unis ont fourni en urgence des défenses aériennes et des munitions à Israël, mais certains démocrates et groupes arabo-américains ont critiqué le soutien indéfectible de l'administration Biden à Israël, qui lui donne, selon eux, un sentiment d'impunité.