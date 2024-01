Le gouvernement américain a averti en privé l'Iran, antagoniste de longue date, de l'existence d'une "menace terroriste" à l'intérieur de ses frontières avant un attentat meurtrier revendiqué par le groupe militant État islamique, a déclaré jeudi un responsable américain.

Bien que le fonctionnaire ait déclaré que l'avertissement concernant l'attaque du 3 janvier - deux attentats suicides dans la ville de Kerman, dans le sud-est du pays, qui ont tué près de 100 personnes et en ont blessé beaucoup d'autres - était de routine, les analystes ont déclaré qu'il pourrait impliquer un effort des États-Unis pour établir la confiance avec l'Iran.

Un tel effort s'inscrirait dans le contexte des attaques menées par des mandataires soutenus par l'Iran contre des intérêts occidentaux, notamment le massacre du Hamas du 7 octobre qui a fait quelque 1 200 morts dans le sud d'Israël et les attaques au missile de samedi contre une base aérienne irakienne abritant des troupes américaines.

Le gouvernement américain a suivi une politique de "devoir d'alerte" mise en œuvre de longue date par toutes les administrations pour avertir les gouvernements de menaces mortelles potentielles. Nous émettons ces avertissements en partie parce que nous ne voulons pas que des vies innocentes soient perdues dans des attaques terroristes", a déclaré le fonctionnaire américain sous couvert d'anonymat.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de cet avertissement jeudi.

Jon Alterman, directeur du programme sur le Moyen-Orient au sein du groupe de réflexion CSIS à Washington, a déclaré que cet avertissement pourrait refléter un désir plus large des États-Unis de rechercher le dialogue avec l'Iran malgré les récentes attaques menées par des mandataires soutenus par l'Iran contre des intérêts américains, israéliens et d'autres pays occidentaux, ainsi que les progrès du programme nucléaire de Téhéran.

"Il s'agit d'un rameau d'olivier", a déclaré M. Alterman, ajoutant que l'administration du président américain Joe Biden est entrée en fonction en pensant que le dialogue entre Washington et Téhéran pourrait être bénéfique aux deux parties.

Les efforts de M. Biden, un démocrate, pour relancer l'accord nucléaire iranien de 2015 - que l'ancien président républicain Donald Trump a abandonné en 2018 - ont échoué, mais M. Alterman a suggéré que les collaborateurs de M. Biden souhaitaient toujours explorer les moyens de parler à Téhéran.

"Ils ont toujours cru que le dialogue était souhaitable et que le problème était de savoir quoi et à quelles conditions", a-t-il déclaré. "Il s'agissait d'une occasion de commencer à établir la confiance, ce qui me semble être une page du manuel diplomatique.

Aaron David Miller, du centre de réflexion Wilson Center de Washington, a largement partagé cet avis, soulignant l'échec des efforts déployés dans le cadre de l'accord nucléaire et l'improbabilité de transformer des relations qui sont largement antagonistes depuis la naissance de la République islamique.

"Vous ne pouvez pas transformer les relations américano-iraniennes. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rechercher des occasions (...) de traiter, de désamorcer et d'éviter une escalade qui mènerait à la guerre", a-t-il déclaré.