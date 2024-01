Le gouvernement américain a lancé ces derniers mois une opération visant à lutter contre un vaste réseau de piratage chinois qui a réussi à compromettre des milliers d'appareils connectés à l'internet, selon deux responsables occidentaux de la sécurité et une personne au fait du dossier.

Le ministère de la Justice et le Federal Bureau of Investigation ont demandé et obtenu l'autorisation légale de désactiver à distance certains aspects de la campagne de piratage chinoise, ont déclaré les sources à Reuters.

Connue sous le nom de Volt Typhoon, cette cyberactivité malveillante a alarmé les responsables des services de renseignement, qui estiment qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste visant à compromettre les infrastructures critiques occidentales, notamment les ports maritimes, les fournisseurs d'accès à Internet et les services publics.

Selon les experts en sécurité nationale, de telles brèches pourraient permettre à la Chine de perturber à distance d'importantes installations dans la région indo-pacifique qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent ou servent les opérations militaires des États-Unis.

Un porte-parole du ministère de la justice s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole du FBI et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Lorsque les pays occidentaux ont commencé à mettre en garde contre Volt Typhoon en mai, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que les allégations de piratage étaient une "campagne de désinformation collective" menée par les pays du groupe des Cinq Yeux, en référence au groupe de pays d'échange de renseignements composé des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et du Royaume-Uni. (Reportage de Christopher Bing à Washington et de Karen Freifeld à New York ; Rédaction de Chris Sanders et Lisa Shumaker)