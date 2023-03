Certains foreurs de pétrole et de gaz opérant sur des terres publiques américaines détournent du gaz naturel pour alimenter des opérations de minage de cryptomonnaies sans payer de redevances fédérales, selon un rapport d'un organisme de surveillance gouvernemental publié mercredi.

Le bureau de l'inspecteur général du département de l'Intérieur a conseillé à l'agence, qui supervise 420 millions d'acres de terres fédérales, de publier des directives pour faire face à la montée d'une industrie qui pourrait fonctionner de manière inaperçue sur son vaste territoire.

"L'extraction" de cryptomonnaies nécessite d'énormes quantités d'électricité pour alimenter des ordinateurs qui rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques afin de valider les transactions.

Ce processus a suscité des critiques de la part des écologistes et des gouvernements qui s'inquiètent de sa forte dépendance aux combustibles fossiles qui réchauffent le climat pour créer de l'électricité.

Dans son rapport, l'IG a déclaré que les unités de cryptomining du Colorado avaient été placées sur ou à proximité de terres fédérales louées pour l'exploitation du pétrole et du gaz et détournaient le gaz de ces concessions.

Les unités mobiles peuvent ne pas être détectées pendant de longues périodes par les fonctionnaires fédéraux chargés de surveiller de vastes zones de terres publiques, indique le rapport.

"Ces activités génèrent des revenus pour les entreprises privées qui utilisent du gaz appartenant au gouvernement fédéral, parfois sans que le titulaire du bail ne paie de redevances minières", indique le rapport.

La question a été soulevée par la Commission de conservation du pétrole et du gaz du Colorado, qui a déclaré à l'IG que les opérations de cryptage pouvaient présenter des risques pour l'environnement, la santé et la sécurité et qu'elles pouvaient être sous-assurées en cas d'accident.

Dans sa réponse à l'IG, Interior a déclaré qu'il prendrait des mesures pour informer le personnel des menaces décrites dans le rapport et travaillerait avec les responsables de l'agence pour discuter de la manière dont les directives pourraient être élaborées pour le département.

Le taux de redevance pour les baux pétroliers et gaziers onshore fédéraux émis depuis août de l'année dernière est de 16,67 %, et il est de 12,5 % pour les baux plus anciens, selon le Bureau of Land Management. Le département de l'Intérieur a généré plus de 1,7 milliard de dollars de revenus provenant des redevances sur le gaz naturel onshore l'année dernière, selon les données fédérales.