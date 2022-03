Les États-Unis peuvent réglementer les cryptomonnaies sans nouvelle loi, selon un groupe de réflexion

Des agences telles que la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pourraient utiliser le rapport du Center for American Progress (CAP) pour éclairer leurs décisions sur la manière de régir les cryptomonnaies.

Les régulateurs n'ont pas encore déterminé la meilleure façon de réglementer les cryptomonnaies, en particulier les "monnaies stables" dont les créateurs disent avoir fixé leur valeur au dollar et à d'autres monnaies fiduciaires. Le département du Trésor américain a soumis la question au Congrès dans un rapport l'année dernière.

Les progressistes, inquiets du risque systémique et de la protection des investisseurs, souhaitent que les régulateurs adoptent une position plus ferme sur la question.

Le groupe de réflexion a déclaré qu'il serait utile pour le Congrès de combler les lacunes du cadre réglementaire actuel - comme la création de règles pour les crypto-marchandises. Mais il a averti qu'une structure réglementaire nouvelle et distincte pour les crypto pourrait par inadvertance affaiblir la supervision et créer un arbitrage réglementaire.

"Pour les crypto-titres, nous avons déjà une structure existante en place, et cette structure doit être appliquée. Nous n'avons pas besoin de recréer la roue", a déclaré Todd Phillips, directeur de la réglementation financière et de la gouvernance d'entreprise au CAP, qui a co-écrit le document avec Alexandra Thornton, sa directrice principale de la politique fiscale.

Le CAP présente un certain nombre de mesures que les agences peuvent prendre dans le cadre de leurs mandats actuels. Par exemple, la SEC pourrait réglementer les fournisseurs de porte-monnaie cryptographiques en tant qu'agences de compensation, ou la CFTC pourrait exiger la divulgation des actifs qui soutiennent les monnaies stables.

Le rapport suggère également que les régulateurs bancaires pourraient autoriser les banques à émettre leurs propres monnaies stables sans autorisation du Congrès, à condition qu'elles soient adossées à des réserves en dollars.