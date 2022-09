Les États-Unis pourraient avoir besoin d'un taux de chômage de 7,5 % pour freiner l'inflation - Recherche

Cela entraînerait des pertes d'emplois de peut-être 6 millions de personnes, mais la recherche a révélé que ce n'est que dans le cadre d'"hypothèses assez optimistes" sur le comportement du marché de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis que la Réserve fédérale américaine serait en mesure de maîtriser les pressions actuelles sur les prix avec un coup moins dur pour l'emploi.

En juin, les responsables médians de la Fed prévoyaient que le taux de chômage devrait atteindre seulement 4,1 % d'ici la fin de 2024 pour que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % de la banque centrale. En août, le taux de chômage était de 3,7 %.

"Si soit le marché du travail ne se comporte pas, soit les attentes (d'inflation) ne se comportent pas, la petite augmentation du chômage prévue par la Fed ne sera pas suffisante. Soit l'inflation restera sensiblement plus élevée, soit nous aurons un chômage plus élevé et un ralentissement économique substantiel", a déclaré Laurence Ball, professeur d'économie à l'Université Johns Hopkins, dans un résumé de la recherche distribué dans le cadre d'une conférence économique de la Brookings Institution.

L'article, co-écrit par les économistes du FMI Daniel Leigh et Prachi Mishra, fait partie d'un débat qui s'intensifie sur le degré de "douleur" économique, comme l'a récemment appelé le président de la Fed Jerome Powell, qui pourrait être nécessaire pour contrôler la pire poussée d'inflation aux États-Unis depuis les années 1980.

La banque centrale relève les taux d'intérêt au rythme le plus rapide depuis cette époque, lorsque le président de la Fed de l'époque, Paul Volcker, a utilisé une répression intense du crédit pour briser la hausse des prix à la consommation qui, à un moment donné, dépassait 14 % par an. Mais le succès s'est fait au prix d'une récession et, alors que les entreprises s'adaptaient au ralentissement de l'économie et licenciaient, d'un taux de chômage qui dépassait les 10 %.

Les responsables de la Fed insistent sur le fait que cette fois-ci, c'est différent - leur mesure préférée de l'inflation a peut-être déjà atteint un pic à un peu plus de 6 %, par exemple - et ils pensent toujours que l'inflation peut être vaincue sans une augmentation substantielle du chômage ou une récession.

Les analystes s'attendent à ce que les projections des 19 décideurs de la Fed reflètent une bataille plus longue et plus difficile pour contrôler l'inflation, et un chômage plus élevé, que ce qu'ils prévoyaient en juin.

Mais l'ampleur de cette hausse est sujette à débat.

Les économistes et les décideurs se sont affrontés ces dernières semaines pour savoir si les aspirations de la Fed à un "atterrissage en douceur" sont tout à fait dépassées ou encore crédibles. L'ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers, par exemple, a également utilisé le chiffre de 7,5 %, un chiffre que les chercheurs ont intégré dans leurs scénarios avec le taux de chômage plus faible prévu par la Fed en juin, et un taux de chômage intermédiaire de 5,3 % prévu par le FMI.

Pour le meilleur scénario de la Fed, l'économie américaine devrait se comporter différemment de ce qu'elle a fait au cours des dernières décennies et certains responsables de la Fed ont exposé des arguments expliquant pourquoi il n'est pas déraisonnable de s'attendre à cela.

Ball et ses co-auteurs, en examinant comment l'inflation pourrait se comporter sous différents taux de chômage, n'ont pas complètement exclu cette possibilité.

Mais le seul résultat permettant de maîtriser "solidement" l'inflation, ont-ils conclu, était celui impliquant "une augmentation douloureuse et prolongée du chômage."