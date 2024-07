Les États-Unis pourraient devoir prendre des mesures supplémentaires et "plus créatives" que les droits de douane pour protéger les industries et les travailleurs américains contre la surcapacité industrielle croissante de la Chine, a déclaré mercredi le plus haut diplomate économique du Trésor américain.

Jay Shambaugh, sous-secrétaire au Trésor chargé des affaires internationales, a déclaré lors d'une réunion du Council on Foreign Relations que la production chinoise était devenue "indépendante" de sa propre demande ou de la demande de l'économie mondiale, libérant des exportations qui menacent les emplois aux États-Unis et dans d'autres pays.

Il a déclaré que la boîte à outils traditionnelle de défense commerciale, y compris les droits de douane de la "Section 301" que M. Biden a récemment augmentés, pourrait ne pas être suffisante pour faire face à de tels défis.

"Des approches plus créatives pourraient s'avérer nécessaires pour atténuer les effets de la surcapacité de la Chine", a déclaré M. Shambaugh. "Nous devons être clairs : la défense contre la surcapacité ou le dumping n'est pas protectionniste ou anti-commerciale, c'est une tentative de protéger les entreprises et les travailleurs contre les distorsions dans une autre économie. (Rapport de David Lawder)