Les Etats-Unis pourraient voir en 2021 leur plus forte croissance en 40 ans

Washington (awp/afp) - Le produit intérieur brut des Etats-Unis pourrait croître de 7% en 2021, son rythme le plus rapide depuis le début des années 1980, a prévenu lundi le président de la Fed de New York, John Williams.

Par ailleurs, alors que certaines craintes persistent quant à une trop forte hausse des prix, et que l'inflation sur un an a d'ores et déjà dépassé l'objectif de 2% de la Banque centrale américaine, il a jugé "important de ne pas réagir de manière excessive à (la) volatilité des prix résultant des circonstances uniques de la pandémie".

afp/rp