Le ministère américain de la Justice a poursuivi jeudi la société de fusées et de satellites SpaceX, propriété d'Elon Musk, pour discrimination présumée à l'embauche à l'encontre d'asilés et de réfugiés.

"La poursuite allègue que, d'au moins septembre 2018 à mai 2022, SpaceX a régulièrement découragé les asylees et les réfugiés de postuler et a refusé de les embaucher ou de les considérer, en raison de leur statut de citoyenneté, en violation de la loi sur l'immigration et la nationalité", a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.