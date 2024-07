Plusieurs employés du plus grand centre d'accueil pour enfants migrants non accompagnés aux États-Unis ont abusé sexuellement et harcelé les enfants dont ils avaient la charge, a affirmé le ministère américain de la justice dans une action en justice déposée cette semaine.

La plainte, déposée dans le district occidental du Texas, fait état d'un "schéma" de "harcèlement sexuel grave ou généralisé" remontant au moins à 2015 dans le réseau de refuges gérés par l'organisation à but non lucratif Southwest Key, basée à Austin (Texas), qui a passé un contrat avec le gouvernement fédéral pour s'occuper des migrants arrivant aux États-Unis sans parents ni tuteurs légaux.

La plainte comprend des cas présumés "d'abus sexuels graves et de viols, de sollicitation d'actes sexuels, de sollicitation de photos de nu, de demandes de relations sexuelles inappropriées, de commentaires et de gestes sexuels".

Southwest Key n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministère de la justice a déclaré que Southwest Key n'avait pas protégé les enfants dont elle avait la charge et qu'elle n'avait pas respecté les exigences fédérales en matière de prévention, de détection et de signalement des abus.

Dans une affaire datant de 2022 et décrite dans la plainte, un employé de Southwest Key aurait abusé sexuellement à plusieurs reprises d'une fillette de cinq ans, d'une fillette de huit ans et d'une fillette de onze ans à la Casa Franklin d'El Paso, au Texas. La fille de huit ans a déclaré que l'employé avait menacé de tuer leurs familles si elles révélaient les abus, selon la plainte.

Dans un autre cas, datant de 2020, un employé a emmené un garçon de 15 ans de la Casa Kokopelli en Arizona dans une chambre d'hôtel pendant plusieurs jours et l'a payé pour des actes sexuels. Dans les deux cas, les abus ont été documentés dans les propres rapports de Southwest Key, selon la plainte.

"Le harcèlement sexuel des enfants dans les foyers d'accueil, où ils devraient être en sécurité, est abusif, déshumanisant et illégal", a déclaré jeudi la procureure générale adjointe, Kristen Clarke, dans un communiqué.

Southwest Key gère 29 refuges qui offrent un hébergement temporaire aux enfants non accompagnés au Texas, en Arizona et en Californie, grâce à des subventions du ministère de la santé et des services sociaux.

Les enfants migrants qui arrivent à la frontière sans être accompagnés sont hébergés par le gouvernement américain avant d'être confiés à des parrains aux États-Unis, généralement des parents ou des proches.

Le nombre de passages de migrants a atteint un niveau record sous l'administration du président Joe Biden, un démocrate candidat à sa réélection face à l'ancien président républicain Donald Trump, qui a fait des critiques de la politique frontalière de M. Biden un élément central de sa campagne. Depuis l'année fiscale 2021 jusqu'au mois de juin de cette année, plus de 500 000 mineurs non accompagnés sont arrivés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, selon les données du gouvernement américain.