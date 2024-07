Un groupe de défense de l'environnement a poursuivi jeudi le gouvernement américain pour son approche de l'examen des dommages causés par les infrastructures pétrolières et gazières offshore vieillissantes, citant les risques qu'un déclassement retardé pose aux personnes et à l'environnement.

Le Center for Biological Diversity a intenté une action en justice contre le ministère américain de l'intérieur devant la cour fédérale de district de Washington D.C. pour "son incapacité persistante à examiner les dommages causés par les infrastructures de forage pétrolier et gazier en mer que l'industrie pétrolière n'a pas mises hors service", a déclaré l'association dans un communiqué de presse.

Le ministère de l'intérieur n'a pas examiné les dommages causés à l'environnement par les puits non bouchés et les plates-formes inutilisées, a déclaré l'association de défense de l'environnement.

Lorsqu'une entreprise signe un bail pour l'exploration ou la production de pétrole ou de gaz en mer, cet accord initial inclut le processus de mise hors service du puits, selon le Bureau of Ocean Energy Management (Bureau de gestion de l'énergie océanique).

Or, en juin 2023, plus de 2 700 puits et 500 plates-formes auraient dû être mis hors service dans le golfe du Mexique, selon le U.S. Government Accountability Office.

Le ministère de l'intérieur s'est refusé à tout commentaire.

Les anciennes infrastructures pétrolières et gazières doivent être démantelées et éliminées en bouchant les puits et en retirant les plateformes afin d'éviter tout dommage à l'environnement.

Le groupe a déclaré que l'approche actuelle du gouvernement viole la loi sur la politique environnementale nationale (National Environmental Policy Act), qui exige que les agences fédérales évaluent les effets environnementaux des actions proposées avant de prendre une décision, parce que le gouvernement n'a pas évalué de manière adéquate les dommages causés par le retard du démantèlement.

L'action en justice vise à obliger le ministère de l'intérieur à effectuer une nouvelle analyse qui permettrait de mieux protéger les personnes, la faune et l'environnement du golfe du Mexique, a déclaré le Center for Biological Diversity (Centre pour la diversité biologique) dans un communiqué.

Le mois dernier, le Texas, la Louisiane et le Mississippi ont intenté une action en justice contre le gouvernement américain afin de bloquer la proposition de règlement de l'administration Biden qui exigerait de l'industrie pétrolière et gazière offshore qu'elle fournisse près de 7 milliards de dollars d'assurances financières pour couvrir les coûts de démantèlement des anciennes infrastructures.

Le golfe du Mexique représente la majeure partie de la production pétrolière offshore des États-Unis et produit environ 1,8 million de barils de pétrole par jour, selon les derniers chiffres du gouvernement, soit environ 14 % de la production totale des États-Unis.