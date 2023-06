Avant la visite d'État du Premier ministre indien Narendra Modi à Washington, l'administration Biden fait pression sur New Delhi pour qu'elle réduise ses propres formalités administratives et fasse avancer un accord portant sur des dizaines de drones armés de fabrication américaine, ont déclaré deux personnes au fait de la question.

L'Inde a depuis longtemps manifesté son intérêt pour l'achat de grands drones armés aux États-Unis. Mais des obstacles bureaucratiques ont entravé pendant des années un marché espéré pour des drones SeaGuardian qui pourrait valoir 2 à 3 milliards de dollars.

Les négociateurs américains comptent sur la visite du Premier ministre indien Narendra Modi à la Maison Blanche le 22 juin pour débloquer la situation.

Depuis que la date de la visite de M. Modi a été fixée, le département d'État américain, le Pentagone et la Maison Blanche ont demandé à l'Inde de pouvoir "montrer" les progrès réalisés dans le cadre de l'accord portant sur une trentaine de drones armés MQ-9B SeaGuardian fabriqués par General Atomics, ont indiqué deux sources.

Modi et Biden devraient également discuter de la coproduction de munitions et de véhicules terrestres, tels que des véhicules blindés de transport de troupes, lors de la visite de Modi à Washington, ont indiqué les sources.

Les porte-parole de la Maison Blanche, du Département d'État et du Pentagone ont refusé de commenter les négociations.

Le président américain Joe Biden a fait du renforcement des liens avec l'Inde une pierre angulaire de sa politique visant à contrer l'influence croissante de la Chine. Cette année, il a accordé une attention particulière à la collaboration entre les deux plus grandes démocraties du monde en matière de technologies militaires avancées, malgré l'absence d'une alliance formelle en matière de sécurité.

New Delhi, qui met souvent en avant son non-alignement dans les conflits entre grandes puissances à l'étranger, a frustré Washington en maintenant certains liens économiques et de défense avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine.

Le déblocage de la bureaucratie indienne concernant les drones dépend d'une réunion interne visant à produire un document d'"acceptation de la nécessité", précurseur indien d'une "lettre de demande" officielle qui lance le processus de vente de matériel militaire à l'étranger. Mardi, les sources ne savaient pas si New Delhi avait produit le document interne nécessaire.

"C'est au gouvernement indien de prendre la décision", a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration Biden. "Nous pensons qu'il serait bon qu'ils achètent des MQ-9. Mais ces décisions dépendent davantage de l'Inde que de nous".

On s'attendait à ce que le sujet soit à l'ordre du jour lorsque le conseiller de Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, est arrivé à New Delhi mardi pour finaliser les préparatifs avant la visite de Modi.

La semaine dernière, le ministère indien de la défense n'avait toujours pas décidé du nombre de drones qu'il souhaitait acheter, selon une personne au fait des discussions. Auparavant, le nombre avait été fixé à 30, avant d'être ramené à 24, puis à 18 le mois dernier. Les sources ont précisé qu'aucun de ces chiffres n'était définitif.

L'Inde souhaite également que les composants de l'équipement soient fabriqués dans le pays, ce qui pourrait compliquer tout accord.

Les pays de la Quadrilatérale (États-Unis, Inde, Australie et Japon) exploitent ou ont exploité le MQ-9B SeaGuardian. Actuellement, l'Inde loue des MQ-9B dans le cadre d'une opération de collecte de renseignements. (Reportage de Mike Stone et Trevor Hunnicuttt à Washington, Krishn Kaushik à New Delhi ; Rédaction de Heather Timmons et Lisa Shumaker)