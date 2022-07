Les États-Unis poussent la Russie à respecter l'accord sur les céréales en Ukraine et accusent la Chine de constituer des stocks.

La Russie et l'Ukraine sont les principaux fournisseurs mondiaux de blé, mais l'invasion de son voisin par Moscou le 24 février a fait grimper en flèche les prix des denrées alimentaires, alimentant une crise alimentaire mondiale qui, selon le Programme alimentaire mondial, a plongé quelque 47 millions de personnes dans une "faim aiguë".

La Russie et l'Ukraine ont signé un accord historique vendredi pour rouvrir les ports ukrainiens de la mer Noire aux exportations de céréales. La guerre a paralysé les exportations de Kiev, laissant des dizaines de navires en rade et quelque 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos.

L'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que Washington espère que l'accord "contribuera à atténuer la crise que la Russie a provoquée", ajoutant que "nous surveillerons de près pour nous assurer que la Russie s'exécute effectivement."

Les États-Unis souhaitent également voir la Chine contribuer à la lutte contre la crise alimentaire mondiale, a déclaré aux journalistes James O'Brien, chef du bureau de coordination des sanctions du département d'État américain.

"Nous aimerions la voir agir comme la grande puissance qu'elle est et fournir davantage de céréales aux pauvres du monde entier", a-t-il déclaré. "La Chine a été un acheteur très actif de céréales et elle stocke des céréales ... à un moment où des centaines de millions de personnes entrent dans la phase catastrophique de l'insécurité alimentaire."

Les stocks de céréales de la Chine à la fin de la saison 2021/22 ont été estimés par le Conseil international des céréales à 323,4 millions de tonnes, soit plus de la moitié du total mondial de 607,4 millions. Cela éclipse ceux des États-Unis, premier exportateur mondial de céréales, qui ont été estimés à 57,8 millions de tonnes.

"Nous aimerions les voir jouer un rôle plus important en rendant les céréales disponibles à partir de leurs propres stocks et en permettant au PAM (Programme alimentaire mondial) et à d'autres d'obtenir des céréales", a déclaré M. O'Brien.

Il a déclaré qu'environ 40 % des premières expéditions de céréales en provenance d'Ukraine en avril sont allées en Chine "ce qui était gênant", ajoutant : "Il aurait été bien mieux de voir ces céréales aller en Égypte, dans la Corne de l'Afrique et dans d'autres endroits."

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les remarques de M. O'Brien.

"Nous pensons qu'il est essentiel que la nourriture, y compris les céréales, aille partout où elle est nécessaire", a déclaré vendredi le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq.