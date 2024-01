Les États-Unis ne s'attendent pas à des négociations formelles sur le contrôle des armes nucléaires avec la Chine dans un avenir proche, mais souhaitent que des discussions sur des mesures pratiques de réduction des risques soient entamées, a déclaré jeudi un haut fonctionnaire de la Maison Blanche.

Pranay Vaddi, haut fonctionnaire de la Maison Blanche chargé du contrôle des armements et de la non-prolifération, a déclaré à un groupe de réflexion de Washington qu'il était important d'avoir des discussions initiales sur le contrôle des armements en novembre avec la Chine, mais il a souligné la nécessité d'impliquer les principaux décideurs chinois ou ceux qui ont une influence sur la position nucléaire du pays.

"Nous savons que nous n'allons pas nous lancer dans des négociations formelles sur le contrôle des armes de sitôt. Nous savons que leur arsenal est toujours en cours de construction", a déclaré M. Vaddi au Centre d'études stratégiques et internationales, tout en ajoutant : "Sur le front du contrôle des armements, la Chine est en train de se doter d'un système de contrôle des armements :

"Sur le front du contrôle des armements, nous souhaitons vraiment que la Chine réponde à certaines de nos idées les plus substantielles sur la réduction des risques, et nous attendons toujours de voir si elle le fera.

Le 6 novembre, les États-Unis et la Chine ont tenu leurs premiers pourparlers sur le contrôle des armes nucléaires depuis près de cinq ans, alors que les États-Unis s'inquiètent de plus en plus de l'accumulation d'armes nucléaires par la Chine, mais la réunion n'a abouti à aucun résultat concret.

Ces discussions ont eu lieu avant le sommet de décembre entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping, qui a annoncé la reprise du dialogue entre militaires.

M. Vaddi a déclaré que Washington souhaitait maintenir des lignes de communication ouvertes avec la Chine et que la consultation sur le contrôle des armements organisée en novembre était utile, "mais pour nous, nous voulons être en mesure de faire des progrès sur ces questions".

"En ce qui concerne le contrôle des armes, nous voulons que des mesures pratiques commencent à être discutées", a-t-il déclaré, ajoutant que ces discussions pourraient être bilatérales ou dans le contexte des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU - les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France.

"Il n'est pas vraiment dans notre intérêt de nous contenter de réunions", a-t-il déclaré. "Nous voulons utiliser ces canaux à des fins spécifiques, c'est-à-dire pour résoudre certains des problèmes que nous avons identifiés.

La semaine dernière, les États-Unis et la Chine ont tenu deux jours de discussions militaires à Washington, leur dernier engagement depuis qu'ils ont décidé de reprendre leurs relations militaires.

Dans son rapport annuel sur l'armée chinoise publié en octobre, le Pentagone a déclaré que la Chine possédait plus de 500 ogives nucléaires opérationnelles et qu'elle en aurait probablement plus de 1 000 d'ici à 2030.

Les États-Unis disposent d'un stock d'environ 3 700 ogives nucléaires, dont environ 1 419 ogives nucléaires stratégiques ont été déployées.