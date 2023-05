La vente à découvert, pratique qui consiste à chercher à tirer profit de paris sur la baisse d'une action, est au centre des préoccupations des procureurs américains, et le ministère de la justice devrait intensifier ses activités dans les mois à venir, a déclaré mercredi un haut fonctionnaire du ministère.

La récente déroute des actions des banques régionales américaines a amené les procureurs et les régulateurs à s'intéresser de nouveau aux vendeurs à découvert, qui avaient déjà fait l'objet d'un examen dans le sillage de l'engouement pour les actions "mèmes" en 2021, ont rapporté Reuters et d'autres organes de presse.

Mais les remarques faites mercredi par le chef de l'équipe d'intégrité du marché des sections de fraude du ministère de la Justice ont été la première fois qu'un fonctionnaire du ministère de la Justice a parlé ouvertement de ce domaine d'intérêt relativement nouveau.

La vente à découvert, y compris par le biais d'options, est une priorité pour les procureurs, a déclaré Avi Perry, le chef de l'équipe chargée de l'intégrité du marché, lors d'un événement organisé par le Practising Law Institute à New York.

Vous verrez que nous nous intéresserons davantage aux vendeurs à découvert au cours des prochains mois, a-t-il déclaré.

M. Perry s'est refusé à tout autre commentaire lorsque Reuters lui a demandé si l'agence prévoyait d'engager des poursuites.

Reuters a rapporté ces dernières semaines que les procureurs et d'autres régulateurs s'intéressaient aux ventes à découvert d'actions de banques, qui ont connu des soubresauts à la suite de trois faillites de banques depuis mars.

Depuis au moins 2021, le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission des États-Unis enquêtent sur les manipulations potentielles des vendeurs à découvert et des fonds spéculatifs autour de la publication de rapports de recherche négatifs.

Cette vaste enquête est un exemple des efforts déployés par les agences pour utiliser les données afin de déceler d'éventuelles fautes commises par les traders et d'approfondir l'analyse des marchés des valeurs mobilières.

M. Perry a également déclaré que les affaires concernant les cadres qui utilisent abusivement les plans de négociation de l'entreprise et le spoofing - un type de technique de manipulation du marché des contrats à terme - restent des domaines prioritaires. (Reportage de Chris Prentice ; édition de Michelle Price et Leslie Adler)