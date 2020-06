Les Etats-Unis prennent des mesures à l'encontre de quatre organes de presse chinois

WASHINGTON, 22 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé lundi qu'ils considéreraient désormais quatre grands organes de presse chinois comme des ambassades étrangères, ce qui limitera leurs opérations sur le sol américain.

Il s'agit de la télévision centrale de Chine, de China News Service, du Quotidien du Peuple et du Global Times, a précisé David Stilwell, secrétaire d'Etat adjoint chargé de l'Asie de l'Est, ajoutant que cette décision était en accord avec leur véritable statut d'organes "de propagande". (David Brunnstrom et Humeyra Pamuk, version française Jean-Philippe Lefief)