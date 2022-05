Les États-Unis prennent des mesures sans précédent pour réapprovisionner le lac Powell du fleuve Colorado

Dans un contexte de sécheresse prolongée exacerbée par le changement climatique, le Bureau of Reclamation va libérer cette année 500 000 acre-feet (616,7 millions de mètres cubes) d'eau supplémentaires du réservoir de Flaming Gorge, situé en amont à la frontière entre le Wyoming et l'Utah, qui se déverseront dans le lac Powell.

Un autre 480 000 acre-feet qui aurait autrement été libéré en aval sera retenu dans le lac artificiel à la frontière entre l'Utah et l'Arizona, ont déclaré les responsables.

"Nous n'avons jamais pris cette mesure auparavant dans le bassin du fleuve Colorado, mais les conditions que nous voyons aujourd'hui et le risque potentiel que nous voyons à l'horizon exigent que nous agissions rapidement", a déclaré aux journalistes Tanya Trujillo, secrétaire adjointe du ministère de l'Intérieur pour l'eau et la science.

Un acre-pied, ou 326 000 gallons (1,48 million de litres), est une quantité d'eau suffisante pour alimenter un ou deux ménages pendant un an.

Les 980 000 acre-pieds supplémentaires dans le lac Powell, formé lorsque le fleuve Colorado a été endigué dans le nord de l'Arizona dans les années 1960, aideront à maintenir la production hydroélectrique du barrage de Glen Canyon en ligne, en élevant la surface basse record du réservoir de 16 pieds (4,88 mètres), a déclaré le bureau.

Si le lac Powell, le deuxième plus grand réservoir des États-Unis, devait encore baisser de 32 pieds, la centrale de 1 320 mégawatts serait incapable de produire de l'électricité pour des millions de personnes dans le Wyoming, l'Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Nevada et le Nebraska.

L'ouest des États-Unis a connu la période la plus sèche jamais enregistrée au cours des deux dernières décennies. Certains experts affirment que le terme "sécheresse" est inadéquat car il laisse entendre que les conditions vont revenir à la normale.

"Nous ne verrons plus jamais ces réservoirs remplis de notre vivant", a déclaré Denielle Perry, professeur à l'école de la Terre et de la durabilité de l'université Northern Arizona.

Les nouvelles mesures mettront davantage de pression sur le lac Mead, le plus grand réservoir du pays, qui se trouve en aval du lac Powell et qui est également à un niveau bas record. Le lac Mead, formé par le barrage Hoover dans les années 1930 et crucial pour l'approvisionnement en eau de 25 millions de personnes, est tombé si bas qu'un baril contenant des restes humains, datant vraisemblablement des années 1980, a été découvert dimanche dans le rivage en recul.