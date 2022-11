Les États-Unis prévoient d'augmenter les achats de produits autochtones et de revitaliser les langues tribales.

Le président des États-Unis, Joe Biden, et d'autres membres du Cabinet annonceront ces mesures lors du Sommet des nations tribales de cette année, qui se déroulera sur deux jours. D'autres mesures seront axées sur l'amélioration de l'accès des nations tribales aux capitaux, a indiqué la Maison-Blanche.

Les trois textes de loi signés par M. Biden - des lois portant sur les infrastructures, le climat et l'aide COVID-19 - ont permis de fournir près de 46 milliards de dollars de financement aux communautés tribales et aux Amérindiens, a indiqué la Maison-Blanche.

Les actions comprennent de nouvelles normes uniformes sur la manière dont les agences fédérales doivent consulter les tribus amérindiennes et l'ajout du département du commerce aux accords promouvant la co-gestion des terres fédérales, des eaux, des pêcheries et des autres ressources d'importance et de valeur pour les tribus.

Les agences fédérales auront également pour instruction de reconnaître et d'inclure les connaissances indigènes dans la recherche, la politique et la prise de décision fédérales, en valorisant les "observations, les connaissances orales et écrites, les pratiques et les croyances" tribales qui favorisent la durabilité environnementale.

L'Administration des petites entreprises annoncera des plans visant à stimuler l'accès aux possibilités de financement, tandis que le Département de l'énergie prévoit d'accroître l'utilisation de l'énergie tribale par les agences fédérales grâce au pouvoir d'achat établi en vertu d'une loi de 2005 inutilisée depuis plus de 17 ans.

L'administration s'efforcera également de déployer une infrastructure de VE sur les terres tribales, de donner la priorité au remplacement des bus scolaires diesel par des bus scolaires à émissions faibles ou nulles, et d'aider les tribus à acheter ou louer des véhicules de flotte VE.

Dans le cadre de cette campagne, le ministère de l'Intérieur se fixera pour objectif d'attribuer 75 % des contrats des agences des affaires indiennes et 10 % des contrats restants du ministère à des entreprises appartenant à des autochtones. Avec un nouvel objectif du Service de santé indien de 20 % des achats, ces actions pourraient réorienter des centaines de millions de dollars vers des entreprises du pays indien.

Le gouvernement publiera également un projet de plan décennal pour revitaliser les langues amérindiennes et souligne l'urgence d'une action immédiate, tout en reconnaissant officiellement le rôle que le gouvernement américain a joué dans l'effacement des langues amérindiennes.