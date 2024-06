L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré mercredi qu'elle prolongeait à nouveau jusqu'en octobre 2025 les réductions des exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la région de New York, en invoquant la pénurie de personnel dans le secteur des contrôleurs aériens.

La FAA a déclaré que le nombre de contrôleurs qui s'occupent du trafic à New York est insuffisant pour assurer des niveaux de trafic normaux et que sans une "flexibilité accrue", la congestion, les retards et les annulations sont probables dans les aéroports JFK, LaGuardia et Newark.

En vertu des exigences minimales de vol, les compagnies aériennes peuvent perdre leurs créneaux de décollage et d'atterrissage dans les aéroports encombrés si elles ne les utilisent pas au moins 80 % du temps. La dérogation accordée par la FAA permet aux compagnies aériennes de réduire le nombre de vols tout en conservant leurs créneaux.

Airlines for America (A4A), l'association professionnelle représentant American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et Southwest Airlines, a demandé en avril à la FAA de prolonger les réductions, en invoquant la pénurie de contrôleurs.

En mars, la FAA a annoncé qu'elle transférerait le contrôle de l'espace aérien de Newark (New Jersey) à Philadelphie afin de remédier à la pénurie de personnel et à l'engorgement du trafic dans la région de New York d'ici au 30 juin.

L'agence demandera à 17 contrôleurs aériens de quitter le Terminal Radar Approach Control (TRACON) de New York, connu sous le nom de N90, pour s'installer à Philadelphie. Le TRACON de New York est l'une des installations américaines les plus fréquentées du pays.

Dans une lettre adressée aux législateurs cette semaine, la FAA a indiqué que les effectifs de N90 sont restés nettement inférieurs à la moyenne nationale pendant de nombreuses années et que l'agence a été contrainte d'assigner régulièrement aux contrôleurs des semaines de travail de six jours et de ralentir le trafic aérien dans la région de New York.

La FAA a déclaré que le transfert de l'espace aérien réduirait la pression sur le N90 et permettrait à la FAA d'optimiser sa capacité.

La FAA a déclaré qu'en dépit de l'offre de primes forfaitaires de 100 000 dollars et d'autres mesures incitatives, elle n'a pas obtenu suffisamment de volontaires pour le transfert, qui durera jusqu'à deux ans.

La FAA prévoit que le N90 n'atteindra pas 70 % de l'effectif visé avant la fin de 2026 et note que le taux de réussite de la formation, qui est actuellement de 25 %, ne permettra pas de compenser l'attrition.

Le président Joe Biden souhaite obtenir des fonds pour embaucher 2 000 nouveaux contrôleurs et des rapports ont mis en garde contre les conséquences de la pénurie sur la sécurité.

David Seymour, directeur des opérations d'American Airlines, a félicité la FAA d'avoir "pris des mesures proactives pour améliorer la fiabilité opérationnelle de notre espace aérien" et a déclaré que la dérogation relative aux créneaux horaires avait permis de réduire considérablement les retards pour les clients.