Les États-Unis prolongent le mandat des masques de transport jusqu'au 3 mai dans le contexte de la vague de COVID

Les groupes industriels et les législateurs républicains veulent que l'administration mette immédiatement fin au mandat de port de masque, vieux de 14 mois. La dernière prolongation maintiendrait les exigences, qui devaient expirer le 18 avril, en place jusqu'au 3 mai, dans un contexte d'augmentation des cas de COVID-19. Une annonce officielle est attendue plus tard dans la journée de mercredi.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont d'abord émis un ordre de santé publique exigeant le port de masques dans les transports interétatiques et dans les centres de transit, y compris les avions, les transports en commun, les taxis, les véhicules de covoiturage et les trains, à compter de février 2021. La Transportation Security Administration (TSA) a publié une directive de sécurité pour faire appliquer l'ordonnance du CDC.

Les exigences relatives aux masques des CDC et de la TSA ont été prolongées à plusieurs reprises.

L'une des sources informées sur le sujet, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a noté l'obligation d'une augmentation des cas de COVID-19. La prolongation, selon la source, donnera au CDC le temps "d'évaluer l'impact potentiel, l'augmentation des cas a sur la maladie grave, y compris les hospitalisations et les décès, et la capacité du système de soins de santé."

Le nouveau coordinateur de la réponse au COVID-19 de la Maison Blanche, Ashish Jha, a déclaré lundi que la directrice du CDC, Rochelle Walensky, déciderait si le mandat doit être prolongé.

Airlines for America, un groupe commercial, a continué mercredi dans une lettre à exhorter l'administration de Biden "à s'appuyer sur la science et la recherche, qui soutiennent clairement la levée du mandat sur les masques. ... Cela n'a aucun sens d'exiger des masques dans un avion alors que les masques ne sont pas recommandés dans des endroits comme les restaurants, les bars ou les installations sportives bondées."

Le groupe a cité les conseils du CDC selon lesquels presque tous les Américains vivent dans des comtés où ils peuvent éviter de porter des masques à l'intérieur. En février, le CDC a assoupli ses directives concernant le port du masque.

Le mois dernier, le Sénat américain a voté à 57 contre 40 en faveur de l'annulation de l'ordonnance de santé publique exigeant le port de masques dans les avions et autres moyens de transport public, s'attirant ainsi la menace du veto de M. Biden.

Les exigences relatives aux masques ont parfois entraîné des frictions dans les avions américains. L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré que depuis janvier 2021, un nombre record de 7 060 incidents de passagers indisciplinés ont été signalés - et que 70 % d'entre eux concernaient les règles relatives aux masques.

L'administration a également envisagé de lever les exigences selon lesquelles les visiteurs internationaux doivent obtenir un test COVID-19 négatif dans la journée suivant leur voyage, car de nombreux pays ont abandonné les exigences de test, mais ne prend pas de mesures immédiates. Les États-Unis exigent que les voyageurs aériens étrangers soient vaccinés.