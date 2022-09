Les États-Unis promettent une aide financière importante aux îles du Pacifique dans le cadre du conflit avec la Chine.

Les dirigeants de 12 États insulaires du Pacifique devraient prendre part à un sommet de deux jours à Washington. Deux autres États enverront des représentants, tandis que l'Australie et la Nouvelle-Zélande participeront en tant qu'observateurs.

Le coordinateur indo-pacifique de la Maison Blanche, Kurt Campbell, a déclaré la semaine dernière que le sommet se concentrerait sur des questions telles que le changement climatique et la santé et que Washington et ses alliés s'attachaient à renforcer la sécurité maritime et les liens de communication des États insulaires avec des pays comme le Japon, l'Australie et l'Inde.

Ce sera la première fois que les États-Unis accueillent autant de dirigeants d'une région qu'ils considèrent comme leur arrière-cour maritime depuis la Seconde Guerre mondiale, mais dans laquelle la Chine fait des avancées régulières. Certaines de ces nations se sont plaintes d'être prises au milieu de la bataille d'influence des superpuissances.

Les dirigeants seront fêtés dans tout Washington, notamment au Département d'État, au Congrès américain, au siège des garde-côtes, par des chefs d'entreprise et à la Maison Blanche. Mercredi, Washington dévoilera également une nouvelle stratégie détaillée spécifiquement pour le Pacifique, a déclaré un haut responsable de l'administration Biden.

Le fonctionnaire a reconnu que Washington n'avait pas accordé suffisamment d'attention au Pacifique au fil des ans et a travaillé en étroite collaboration avec les pays alliés et partenaires "pour ajouter plus de ressources, plus de capacités, plus d'engagement diplomatique."

"Nous aurons de gros chiffres en dollars", a-t-il dit, ajoutant que ceux-ci seraient annoncés mercredi.

"Nous avons cherché à aligner notre stratégie pour répondre à leurs buts et objectifs", a-t-il dit en faisant référence à la stratégie 2050 du Continent bleu du Pacifique annoncée par les dirigeants du Pacifique, qui donne la priorité à l'action sur le changement climatique.

Les discussions de mercredi comprendront un déjeuner organisé par le tsar américain du climat, John Kerry.

La concurrence stratégique dans le Pacifique s'est considérablement intensifiée cette année après que la Chine a signé un accord de sécurité avec les Salomon, suscitant des mises en garde contre une militarisation de la région.

Les îles Salomon ont fait savoir aux nations invitées au sommet qu'elles ne signeraient pas la déclaration du sommet en cours de discussion, selon une note vue par Reuters, ce qui a suscité de nouvelles inquiétudes quant aux liens de la nation avec la Chine.

Le premier ministre des îles Salomon, Manasseh Damukana Sogavare, a semblé à plusieurs reprises snober les États-Unis, ce qui a renforcé les inquiétudes de Washington.

Le fonctionnaire américain a déclaré qu'il s'attendait à ce que Sogavare participe au sommet et que les Salomon avaient été "activement engagés et semblaient satisfaits du programme et de ce que nous avons exposé et de ce que nous aimerions accomplir".

Le fonctionnaire a déclaré que Washington prévoyait d'augmenter le nombre de ses missions diplomatiques dans le Pacifique de six à neuf, de déployer du personnel supplémentaire dans la région et de rétablir une mission USAID à Fidji.

Il a ajouté que Washington avait "travaillé à l'élaboration" d'une déclaration commune au sommet "sur une vision plus large dans laquelle les États et les nations insulaires du Pacifique s'engagent à réaliser certains projets communs qui sont importants".

Un autre responsable américain a déclaré que les États-Unis soutiendraient les États insulaires en augmentant la présence de leurs garde-côtes et de leur ministère de la Défense et en coordonnant la coopération et la formation en matière de sécurité avec des "partenaires partageant les mêmes idées." Les volontaires du Corps de la Paix retourneraient également à Fidji, Tonga, Samoa et Vanuatu cette année.

Une source au fait des discussions a déclaré que la Maison Blanche travaillait avec le secteur privé pour mettre en place un accord sur les câbles sous-marins pour la région, le qualifiant de "réaction à la diplomatie et à l'expansion militaire de la Chine".

Les pays du Pacifique souhaitent une plus grande connectivité entre eux et avec leurs alliés, mais ils ont souligné à plusieurs reprises que Washington devait accepter leurs priorités, faisant du changement climatique - et non de la concurrence entre superpuissances - la tâche de sécurité la plus urgente.

Le second responsable américain a déclaré que les dirigeants des États fédérés de Micronésie, des Îles Marshall, de Palau, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon, de Samoa, de Tuvalu, de Tonga, de Fidji, des Îles Cook, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie y assisteraient, le Vanuatu et Nauru envoyant des représentants.

Le président de Micronésie, David Panuelo, a déclaré mardi que les participants avaient travaillé sur une déclaration du sommet - "une déclaration de vision" - qui couvrirait cinq thèmes, notamment le développement centré sur l'homme, la lutte contre le changement climatique, la géopolitique et la sécurité de la région Pacifique et plus largement, ainsi que le commerce et l'industrie et les liens commerciaux.

Cependant, les efforts pour parvenir à un texte final se sont heurtés à des problèmes cette semaine lorsque, au cours d'un appel avec les ambassadeurs des îles du Pacifique, le département d'État américain a exigé la suppression du langage convenu par les pays insulaires selon lequel les États-Unis devaient aborder la question nucléaire des îles Marshall, ont déclaré à Reuters trois sources, dont un diplomate des îles du Pacifique.

Le département d'État n'a pas répondu à une demande de commentaire.

S'exprimant à l'université de Georgetown, M. Panuelo a déclaré : "Dans toute négociation, il y a des lignes rouges et puis il y a des choses que vous donnez et prenez et vous arriverez à un terrain d'entente."

"Chaque pays devra faire ce qui est dans son intérêt, mais nous demandons aux superpuissances, lorsqu'elles viennent parler aux pays insulaires du Pacifique, de rester avec nous sur les termes des questions les plus importantes pour notre région."