Les États-Unis proposent d'exiger un système de rappel pour les passagers et les ceintures de sécurité arrière

Les autorités américaines chargées de la sécurité automobile ont proposé lundi d'exiger que les futurs véhicules soient équipés de systèmes de rappel de bouclage des ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière, afin d'encourager leur utilisation et de réduire le nombre de morts et de blessés dans les accidents de la route.

Le nouveau système d'alerte proposé par la National Highway Traffic Safety Administration s'appliquerait aux voitures particulières, aux camions et à la plupart des autobus de 10 000 livres ou moins. Les systèmes de rappel de port de la ceinture de sécurité utilisent des alertes visuelles et sonores pour encourager le port de la ceinture. Actuellement, la loi exige un avertisseur de port de ceinture pour le siège du conducteur, mais pas pour les autres sièges. L'agence estime que les exigences proposées permettraient d'éviter chaque année plus de 100 décès sur les routes et environ 300 blessures non mortelles.