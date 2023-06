Les États-Unis proposeront vendredi de respecter les limites des armes nucléaires fixées dans le nouveau traité START jusqu'à son expiration en 2026 si la Russie fait de même, afin de renforcer la sécurité mondiale, ont déclaré deux hauts responsables de l'administration.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, proposera cette offre lors d'un discours devant l'Arms Control Association, la plus ancienne association américaine de défense du contrôle des armements, ont indiqué jeudi ces responsables sous couvert d'anonymat.

M. Sullivan déclarera que l'administration du président Joe Biden est ouverte à la reprise de négociations inconditionnelles avec Moscou sur la gestion des dangers nucléaires, y compris le remplacement de New START par un nouveau pacte, ont précisé les sources.

Il répétera également que les États-Unis sont prêts à entamer un dialogue sur la réduction des risques avec la Chine, qui est en train de développer son arsenal nucléaire, un appel que Pékin a jusqu'à présent rejeté en raison des profondes tensions qui l'opposent à Washington.

"Lorsque les relations politiques sont au plus bas, lorsque les tensions sont fortes, nous estimons que le contrôle des armements et la réduction des risques nucléaires sont les plus importants et nous pensons que nous nous trouvons dans cette situation aujourd'hui", a déclaré l'un des responsables.

Le 21 février, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou suspendait sa participation à New START, le dernier pacte limitant les armes nucléaires stratégiques des États-Unis et de la Russie.

M. Poutine a exigé que Washington mette fin à son soutien à la lutte de l'Ukraine contre l'invasion russe et qu'il associe la France et la Grande-Bretagne aux négociations sur le contrôle des armements.

Le gouvernement américain a déclaré que la décision de M. Poutine était "irresponsable et illégale".

Signé en 2010 et devant expirer en février 2026, le nouveau traité START plafonne à 1 550 le nombre d'ogives nucléaires stratégiques que les deux parties peuvent déployer. Il limite également à 700 le nombre de missiles et de bombardiers terrestres et sous-marins pouvant porter ces ogives.

M. Sullivan proposera aux États-Unis d'adhérer à ces limites jusqu'à l'expiration du traité si la Russie en fait autant.

Il "discutera de l'importance de maintenir ce qu'il nous reste du Nouveau START, y compris de la nécessité d'une réciprocité, et notamment du maintien des limites numériques centrales du traité", a déclaré le second responsable.

M. Sullivan réaffirmera qu'il est ouvert au remplacement du nouveau START, mais cela ne signifie pas que les mêmes restrictions et les mêmes systèmes d'armes seront appliqués, a poursuivi le fonctionnaire.

Un nouveau pacte devrait tenir compte de l'accroissement des armes nucléaires de la Chine, qui, selon le Pentagone, devrait plus que tripler l'arsenal de Pékin pour atteindre 1 500 ogives d'ici à 2035.