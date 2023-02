Les États-Unis proposent des programmes Medicare et Medicaid pour réduire les coûts des médicaments, y compris les génériques à 2 $.

Les Centers for Medicare and Medicaid (CMS) ont déclaré qu'ils testeraient les modèles dans le programme de santé Medicare pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et les handicapés et dans le programme Medicaid pour les pauvres.

Les modèles proposés réduiraient le coût des médicaments génériques couramment utilisés pour les maladies chroniques, telles que l'hypertension, à 2 $ par mois pour les personnes bénéficiant de Medicare, amélioreraient l'accès aux traitements cellulaires et génétiques coûteux qui sauvent des vies pour les personnes bénéficiant de Medicaid, et permettraient à CMS d'obtenir de meilleures offres pour les nouvelles thérapies coûteuses qui ne disposent pas de données complètes sur les essais cliniques, a déclaré CMS.

Dans le premier modèle, CMS encourage les plans Medicare Part D, qui couvrent la plupart des médicaments sur ordonnance, à proposer un co-paiement mensuel fixe de 2 $ pour une liste standard d'environ 150 médicaments génériques ciblant des conditions courantes chez les bénéficiaires de Medicare, comme l'hyperlipidémie et l'hypertension. Ce modèle est volontaire.

Le deuxième modèle volontaire permet aux agences Medicaid des États de payer les thérapies cellulaires et géniques en déléguant l'autorité à la CMS afin qu'elle puisse faciliter les contrats et les modèles de paiement ainsi que structurer et coordonner les accords multi-états avec les fabricants.

L'agence a également déclaré qu'elle travaillerait au développement d'un modèle obligatoire pour les méthodes de paiement des médicaments approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine dans le cadre de son programme d'approbation accélérée (APP).

CMS a exprimé des inquiétudes quant à la couverture des médicaments dans le cadre de cette voie, comme ceux pour la maladie d'Alzheimer, car elle n'exige pas le même degré de données sur l'efficacité du médicament que le processus d'approbation régulier de la FDA.

Le modèle s'attaquerait au coût élevé et au manque d'efficacité confirmée des médicaments qui reçoivent une approbation accélérée en fournissant aux fabricants de médicaments des incitations pour accélérer l'achèvement des essais cliniques de confirmation, a déclaré CMS, et serait développé en consultation avec la FDA.

CMS annoncera la date de début du premier modèle "dès que cela sera opérationnellement faisable", a-t-il dit. Le développement du modèle de thérapie génique et cellulaire Medicaid commencera en 2023 et le lancement des essais en 2026. L'agence commencera à travailler avec la FDA sur le modèle d'approbation accélérée en 2023 mais n'a pas encore prévu de date de lancement.