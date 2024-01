Le gouvernement américain a proposé mercredi un taux de remboursement pour 2025 pour les plans Medicare Advantage gérés par des assureurs privés, qui reflète un taux de croissance effectif de 2,44 % et une augmentation totale de 3,7 %.

Cette proposition très surveillée, connue sous le nom de "préavis", sera utilisée par des sociétés telles que UnitedHealth Group et Humana pour soumissionner cette année à des contrats pour des plans Medicare Advantage qu'elles vendront en 2025.

Les taux de paiement du gouvernement ont une incidence sur le montant des primes mensuelles des assureurs, sur les prestations qu'ils proposent et, en fin de compte, sur les bénéfices qu'ils peuvent réaliser.

Environ 65 millions de personnes sont inscrites au programme gouvernemental Medicare, destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou aux personnes handicapées. Environ 34 millions d'entre elles bénéficient du programme Medicare initial, les autres étant affiliées à des régimes gérés par des assureurs de santé mais financés par le gouvernement.

Le gouvernement a mis en place un plan triennal de réduction des paiements pour Medicare Advantage, dans le cadre d'un effort visant à les rapprocher de la couverture Medicare initiale. Les taux proposés sont généralement modifiés en fonction des réactions des assureurs, d'autres entités et du public. L'annonce des taux définitifs sera publiée au plus tard le 1er avril 2024. Elevance Health et Aetna (CVS Health Corp) proposent également Medicare Advantage.