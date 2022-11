Les États-Unis publieront plus d'indications sur le plafonnement des prix du pétrole russe dans les prochains jours

Jim Mullinax, directeur du Bureau de la politique et de la mise en œuvre des sanctions, a déclaré à un panel organisé par Thomson Reuters que le gouvernement était en contact étroit avec l'industrie et les partenaires internationaux au sujet du plafonnement des prix du pétrole, et qu'il l'abordait avec un "esprit de flexibilité".

Les États-Unis, leurs alliés du Groupe des Sept et l'Australie prévoient de plafonner les prix des cargaisons de pétrole russe transportées par voie maritime à compter du 5 décembre, un second plafonnement des prix des produits pétroliers entrant en vigueur le 5 février.

Ce plafonnement sans précédent vise à empêcher la Russie de profiter de la hausse des prix du pétrole depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février, tout en veillant à ce que le pétrole russe continue à circuler sur les marchés mondiaux après l'entrée en vigueur, le mois prochain, de l'interdiction des importations de pétrole russe par l'Union européenne.

Il n'a pas été immédiatement précisé si les nouvelles orientations spécifieraient le prix plafond. La coalition a convenu ce mois-ci de fixer un prix fixe pour le pétrole russe, plutôt qu'un taux flottant.

Le plan prévoit que les pays participants refusent les services de transport pétrolier dominés par l'Occident, tels que l'assurance, les finances, le courtage et la navigation, aux cargaisons de pétrole dont le prix est supérieur au plafond.

"J'espère que cela a été bien télégraphié, que nous avons été relativement transparents", a déclaré Mullinax.

"Nous avons pris en compte de nombreux commentaires de l'industrie sur la manière de mettre en œuvre cette..... Il y aura probablement quelques contretemps dans les premiers temps", a-t-il ajouté.

Michael Dawson, associé du cabinet d'avocats WilmerHale, a déclaré que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne s'étaient bien préparés.

"Ils sont ouverts et flexibles pour faire face à certains des problèmes qui surviennent - et il y aura des problèmes", a-t-il déclaré au même panel.