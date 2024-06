par Timothy Gardner

WASHINGTON, 3 juin (Reuters) - Les États-Unis vont acheter 3 millions de barils de pétrole supplémentaires pour renflouer leur Réserve stratégique de pétrole (SPR), a déclaré le ministère de l'Énergie lundi, après le prélèvement en 2022 le plus important jamais réalisé.

Le pétrole, qui doit être livré au SPR en novembre, est acheté à un prix moyen de 77,69 dollars (71,26 euros) par baril, a indiqué le ministère.

Joe Biden avait ordonné la libération de 180 millions de barils de pétrole sur six mois en 2022 afin de contrôler les prix des carburants après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Depuis, a fait savoir le ministère de l'Énergie, les Etats-Unis ont racheté 38,6 millions de barils et ils comptent continuer sur cette voie.

L'administration cherche à racheter du pétrole pour le SPR à environ 79,99 dollars le baril ou moins.

Le gouvernement américain a mis le SPR en place après la crise pétrolière des années 1970 qui a fortement impacté l'économie internationale.

BP Products North America, Macquarie Commodities Trading US et Atlantic Trading & Marketing vont vendre au gouvernement 600.000, 1,5 million et 900.000 barils, respectivement. (Version française Kate Entringer)