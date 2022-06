Les États-Unis "rallient" leurs alliés contre le travail forcé au Xinjiang alors que l'interdiction entre en vigueur

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis commence ce mardi à appliquer la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA), que le président Joe Biden a promulguée en décembre.

Le CBP a déclaré qu'il était prêt à mettre en œuvre la "présomption réfutable" de la loi selon laquelle toutes les marchandises provenant du Xinjiang, où les autorités chinoises ont établi des camps de détention pour les Ouïghours et d'autres groupes musulmans, sont fabriquées avec du travail forcé et interdites d'importation, sauf preuve du contraire.

L'agence a déclaré qu'un niveau de preuve très élevé serait nécessaire pour que les importateurs bénéficient d'une exception à la loi.

"Nous mobilisons nos alliés et nos partenaires pour que les chaînes d'approvisionnement mondiales soient exemptes du recours au travail forcé, pour dénoncer les atrocités commises au Xinjiang et pour nous joindre à nous afin de demander au gouvernement de la RPC (République populaire de Chine) de mettre immédiatement fin aux atrocités et aux violations des droits de l'homme", a déclaré M. Blinken dans un communiqué.

"Avec nos partenaires inter-agences, nous continuerons à intervenir auprès des entreprises pour leur rappeler les obligations légales des États-Unis", a-t-il ajouté.

La Chine nie les abus au Xinjiang, un important producteur de coton qui fournit également une grande partie des matériaux pour les panneaux solaires dans le monde.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré plus tôt à Pékin que les allégations de travail forcé au Xinjiang étaient un "gros mensonge concocté par les forces anti-chinoises".

"Avec cette soi-disant loi, les Etats-Unis tentent de créer du chômage forcé au Xinjiang et de pousser le monde à se découpler de la Chine", a déclaré Wang.

Pékin a d'abord nié l'existence de tout camp de détention, mais a ensuite admis qu'elle avait mis en place des "centres de formation professionnelle" nécessaires pour endiguer ce qu'elle appelle le terrorisme, le séparatisme et le radicalisme religieux au Xinjiang.

La semaine dernière, le CBP a publié une liste d'entités du Xinjiang présumées utiliser le travail forcé, qui comprend des entreprises de textile, de polysilicium de qualité solaire et d'électronique. Il a déclaré que les importations en provenance d'autres pays seraient interdites si les chaînes d'approvisionnement connexes comprennent des intrants du Xinjiang.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont demandé à l'Organisation internationale du travail des Nations Unies de mettre en place une mission pour enquêter sur les abus présumés en matière de travail au Xinjiang.

