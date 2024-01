L'administration Biden a réinscrit mercredi les rebelles houthis, basés au Yémen, sur la liste des groupes terroristes, ont indiqué des responsables américains, dans le cadre de la dernière tentative en date de Washington pour endiguer les attaques contre le transport maritime international.

Ces responsables ont indiqué que la désignation "Specially Designated Global Terrorist" (SDGT), qui frappe le groupe allié à l'Iran de sanctions sévères, visait à interrompre le financement et les armes que les Houthis ont utilisés pour attaquer ou détourner des navires sur les voies maritimes vitales de la mer Rouge.

La campagne des Houthis a perturbé le commerce mondial, attisé les craintes d'inflation et renforcé la crainte que les retombées de la guerre entre Israël et le Hamas ne déstabilisent le Moyen-Orient.

"Ces attaques correspondent à la définition classique du terrorisme", a déclaré l'un des trois responsables de l'administration qui ont informé les journalistes avant l'annonce, sous le couvert de l'anonymat.

Cette désignation intervient après que des avions de guerre, des navires et des sous-marins américains et britanniques ont lancé la semaine dernière des dizaines de frappes aériennes contre les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen.

Mardi, l'armée américaine a effectué sa dernière frappe contre quatre missiles balistiques antinavires des Houthis, ont déclaré deux responsables américains à Reuters.

La milice Houthi, qui affirme que les attaques contre les navires commerciaux visent à soutenir les Palestiniens dans la guerre menée par Israël à Gaza, a menacé d'apporter une "réponse forte et efficace".

Ces attaques s'inscrivent dans le cadre d'une vaste riposte au conflit de Gaza de la part de ce que l'on appelle l'axe de la résistance, qui comprend les Houthis, les militants palestiniens du Hamas, le Hezbollah basé au Liban et les milices chiites irakiennes, et qui a des liens avec l'Iran, l'adversaire des États-Unis.

"Nous continuerons de contrer et d'atténuer l'influence maléfique de l'Iran partout où nous le pourrons. Le choix de s'éloigner de l'Iran est maintenant entre les mains des Houthis", a déclaré un deuxième responsable, ajoutant que les États-Unis envisageraient de lever la désignation si les attaques contre le transport maritime cessaient.

SITUATION HUMANITAIRE

Une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue au Yémen en 2015, soutenant les forces gouvernementales qui luttent contre les Houthis dans une guerre largement considérée comme un conflit par procuration entre l'Arabie saoudite, alliée des États-Unis, et l'Iran.

L'administration Trump a ajouté les Houthis à deux listes les désignant comme terroristes un jour avant la fin de son mandat, ce qui a incité les Nations unies, les groupes d'aide et certains législateurs américains à craindre que les sanctions ne perturbent les flux de nourriture, de carburant et d'autres produits de base vers le Yémen.

Le 12 février 2021, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a révoqué les désignations en "reconnaissance de la situation humanitaire désastreuse au Yémen".

Les Nations unies qualifient de "grave" la crise humanitaire au Yémen, où plus de 21 millions de personnes, soit les deux tiers de la population, ont besoin d'aide. Plus de 80 % de la population a du mal à accéder à la nourriture, à l'eau potable et à des services de santé adéquats.

Mercredi, M. Blinken a réinscrit les Houthis sur la liste des SDGT, mais pas sur celle des "organisations terroristes étrangères", qui comprend des interdictions plus strictes de fournir un soutien matériel à ceux qui figurent sur la liste et qui entraînerait des interdictions de voyager automatiques.

L'ancienne désignation "offre une meilleure flexibilité pour atteindre les objectifs que nous avons en termes de protection et de sauvegarde de l'aide humanitaire", a déclaré un responsable, faisant référence aux mesures visant à atténuer l'impact du mouvement sur le peuple yéménite que Washington prévoit de mettre en place avant que la désignation n'entre en vigueur dans 30 jours.