Les États-Unis rejettent la requête du syndicat mexicain pour une enquête sur le travail chez BBB Industries

Dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) de 2020, dont les règles de travail sont plus strictes que celles de l'accord précédent, les militants ont de plus en plus souvent signalé des manquements présumés en matière de représentation syndicale et exigé des salaires plus élevés après des années de stagnation.

La pétition du syndicat mexicain SNITIS concernant BBB Industries dans la ville frontalière de Reynosa, qui remet à neuf des pièces automobiles, n'a pas atteint la norme d'une "preuve suffisante et crédible d'un déni de droits" pour déclencher les outils d'application de l'USMCA, a déclaré l'USTR dans un communiqué.

SNITIS avait déclaré dans une pétition adressée au gouvernement américain le mois dernier que les travailleurs de BBB Industries avaient été intimidés et menacés lors d'un vote sur le contrat, entre autres irrégularités.

L'entreprise basée en Alabama a déclaré qu'elle respectait les droits des travailleurs à choisir un syndicat de leur choix et qu'elle accueillait favorablement toute enquête gouvernementale. Elle a précédemment nié les allégations du SNITIS et a déclaré avoir suivi la procédure pour assurer un vote équitable.

Le SNITIS a déclaré qu'il était déçu par la décision de l'USTR.

"Nous continuerons à exiger des autorités qu'elles prennent des mesures pour remédier à ce déni des droits du travail", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le gouvernement américain a déposé cinq plaintes en matière de travail dans le cadre de l'USMCA depuis l'année dernière, notamment dans une usine de General Motors et une usine appartenant à Stellantis.