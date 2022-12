Les États-Unis ressentent l'impact des changements apportés au COVID de la Chine, mais peuvent "passer au travers", selon Adeyemo du Trésor.

Lors d'un entretien téléphonique avec Reuters, M. Adeyemo a déclaré qu'il était confiant quant à l'état de l'économie américaine après son voyage en Europe la semaine dernière, compte tenu de l'élan continu en matière de création d'emplois et de croissance économique, de la détente de l'inflation et des énormes investissements qui contribueraient à réduire les pénuries de la chaîne d'approvisionnement dans les années à venir.

Un revirement dans les politiques chinoises de zéro COVID a conduit la Banque mondiale à réduire les estimations de croissance économique et les responsables américains à s'inquiéter des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement et d'autres aspects économiques. Pendant ce temps, un fort ralentissement est prévu en Europe en raison des pénuries d'énergie liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Nous sommes déjà touchés par ces vents contraires... mais nous sommes plus à même de les supporter et de les surmonter grâce aux choix politiques que nous avons faits", a-t-il déclaré.

M. Adeyemo a noté que les consommateurs américains étaient moins endettés que lors de la crise financière mondiale de 2008-2009, et que les bilans des entreprises étaient plus sains, en partie grâce aux subventions accordées au début de la pandémie.

Le président Joe Biden entame la nouvelle année sur un panorama économique mitigé qui, selon les investisseurs et les PDG, pourrait s'étioler sous la pression mondiale et les pics de prix intérieurs, tout en faisant face à une faible majorité républicaine à la Chambre des représentants des États-Unis, susceptible de bloquer les principales propositions économiques.

M. Adeyemo a déclaré que le Trésor se concentrerait fortement en 2023 sur la mise en œuvre de 270 milliards de dollars de crédits d'impôt prévus par la loi sur la réduction de l'inflation pour lutter contre le changement climatique, ainsi que sur certaines parties de la loi bipartisane sur l'infrastructure rédigée pour atténuer les ruptures d'approvisionnement.

Un élément clé de cet effort serait de veiller à ce que l'Internal Revenue Service soit modernisé pour pouvoir gérer les crédits d'impôt et percevoir les recettes dues.

Le Trésor prévoit également de travailler avec les entreprises privées et les villes pour utiliser les fonds de la législation existante afin d'étendre la formation des travailleurs, a-t-il dit, étant donné la pénurie d'embauche actuelle.

M. Adeyemo a déclaré avoir dit à ses alliés en Europe et en Corée du Sud que les crédits d'impôt contenus dans l'IRA étaient destinés à aider les États-Unis à les rattraper dans la lutte contre le changement climatique, et que Washington souhaitait travailler avec ses alliés pour mettre en place un approvisionnement en énergie propre.

Les entreprises européennes s'inquiètent du fait que l'IRA exclut leurs produits. Adeyemo a déclaré qu'il n'avait aucune mise à jour sur les plans visant à modifier la loi pour répondre à ces préoccupations.

M. Adeyemo a également déclaré qu'il n'avait pas vu de réaction officielle de la part de la Russie au plafonnement du prix du baril à 60 dollars imposé au pétrole brut maritime russe le 5 décembre, mais il a indiqué qu'elle avait déjà commencé à réduire ses revenus en novembre avant son entrée en vigueur.

La Russie a gagné moins d'argent en novembre qu'en octobre, "alors que la quantité de pétrole qu'elle produit est restée pratiquement la même", a-t-il déclaré. Il s'attend à ce que les pays négocient des prix encore plus bas à l'avenir. Les États-Unis continueront à utiliser les sanctions et les contrôles des exportations pour "entraver" la chaîne d'approvisionnement de la Russie et sa capacité à fabriquer des armes, a ajouté M. Adeyemo.

Il a déclaré qu'il espérait "certainement" se joindre à la vice-présidente Kamala Harris lors d'une visite en Afrique l'année prochaine, mais n'a donné aucun détail. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, doit se rendre au Sénégal, en Afrique du Sud et en Zambie en janvier.