Les États-Unis s'alarment des rapports d'atrocités au Tigré

"Nous notons avec la plus grande inquiétude que des milliers d'Éthiopiens d'ethnie tigréenne continueraient d'être détenus arbitrairement dans des conditions mettant leur vie en danger dans l'ouest du Tigré", a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'État, dans un communiqué.

Le porte-parole du gouvernement éthiopien, Legesse Tulu, et le porte-parole du premier ministre, Billene Seyoum, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les Etats-Unis demandent instamment la libération immédiate de ces détenus et appellent à ce que les observateurs internationaux aient accès à tous les lieux de détention, a déclaré M. Price.

Deux importants groupes de défense des droits de l'homme ont accusé mercredi les forces armées de la région éthiopienne d'Amhara de mener une campagne de nettoyage ethnique contre les Tigréens au cours d'une guerre qui a tué des milliers de civils et déplacé plus d'un million de personnes.

Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) ont déclaré dans un rapport conjoint que les abus commis par les responsables de la région Amhara et les forces spéciales et milices régionales lors des combats dans l'ouest du Tigré équivalaient à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ils ont également accusé l'armée éthiopienne de complicité dans ces actes. [L2N2W41HR]

"Nous sommes profondément troublés par la conclusion du rapport selon laquelle ces actes équivalent à un nettoyage ethnique", a déclaré M. Price dans un communiqué.

"Nous restons fermement convaincus qu'il doit y avoir des enquêtes crédibles sur les atrocités commises par toute partie au conflit et que les responsables doivent rendre des comptes, dans le cadre de toute solution durable à la crise", a ajouté M. Price.

Les États-Unis ont exhorté l'Éthiopie à coopérer avec la Commission d'experts des Nations unies sur les droits de l'homme en Éthiopie.

Le gouvernement éthiopien a déclaré mercredi dans un communiqué qu'il s'engageait à faire en sorte que tous les responsables de violations des droits de l'homme et du droit humanitaire répondent de leurs actes.

Le porte-parole du gouvernement Amhara, Gizachew Muluneh, a déclaré cette semaine à Reuters que les allégations d'abus et de nettoyage ethnique dans l'ouest du Tigré étaient des "mensonges" et des informations "fabriquées".

En mars de l'année dernière, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé les forces d'Amhara de commettre des "actes de nettoyage ethnique".

Le Tigré occidental a connu certaines des pires violences de la guerre, qui a opposé le gouvernement du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et ses alliés de la région d'Amhara au Front populaire de libération du Tigré (TPLF). Le TPLF dominait le gouvernement éthiopien avant l'arrivée au pouvoir d'Abiy en 2018.