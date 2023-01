Les États-Unis s'apprêtent à interdire les clauses de non-concurrence qui nuisent aux travailleurs

La proposition vise à recueillir des commentaires sur une règle potentielle, qui ne devrait pas entrer en vigueur avant plusieurs mois, voire plus longtemps.

Les accords de non-concurrence "empêchent les travailleurs de changer librement d'emploi, les privant ainsi de salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, et privant les entreprises d'un réservoir de talents dont elles ont besoin pour se développer et s'étendre", a déclaré la présidente de la FTC, Lina Khan, dans un communiqué.

La règle proposée est le dernier signe en date du soutien de l'administration Biden à la main-d'œuvre, y compris le soutien d'une mesure visant à rendre plus difficile pour un employeur de classer une personne comme "entrepreneur indépendant", ce qui signifie généralement moins d'avantages et de protections juridiques.

L'agence a estimé que si la règle entrait en vigueur, les salaires des travailleurs américains augmenteraient de 300 milliards de dollars par an et que 30 millions d'Américains auraient de meilleures opportunités de carrière.

La règle exigerait également que les entreprises ayant des accords de non-concurrence existants avec les travailleurs les suppriment et informent les employés actuels et passés qu'ils ont été annulés.

Elle empêcherait également les entreprises d'exiger des travailleurs qu'ils remboursent les entreprises pour certains types de formation s'ils partent avant une certaine période, une stratégie que certaines entreprises ont commencé à employer lorsque les dispositions de non-concurrence ont commencé à faire l'objet d'un examen minutieux. Le remboursement de la formation serait interdit s'il "n'est pas raisonnablement lié aux coûts que l'employeur a encourus pour former le travailleur."

La commissaire de la FTC, Rebecca Slaughter, a déclaré en 2020 que des enquêtes ont estimé que 16 % à 18 % de tous les travailleurs américains sont soumis à des dispositions de non-concurrence. Parallèlement, près de 10 % des travailleurs américains interrogés en 2020 étaient couverts par une convention de remboursement de formation, a indiqué le Cornell Survey Research Institute.

Cette décision intervient un jour après que l'agence a annoncé que deux grands fabricants de récipients en verre et une société de sécurité ont accepté de baisser les exigences de non-concurrence.