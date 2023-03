L'administration Biden s'efforce de renforcer les restrictions à l'exportation de matériel de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine, a rapporté vendredi Bloomberg News en citant des personnes au fait de la situation.

Le gouvernement a informé les entreprises américaines de ce plan et leur a dit qu'il prévoyait d'annoncer les restrictions dès le mois prochain, selon le rapport.

L'administration Biden prévoit de se coordonner avec les Pays-Bas et le Japon, selon le rapport.

Cette semaine, le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il prévoyait de nouvelles restrictions sur les exportations de technologies de semi-conducteurs vers la Chine afin de décrocher la sécurité nationale.

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré jeudi que la Chine s'opposait fermement à ces restrictions qui constituent un moyen "d'intervenir et de limiter les échanges économiques et commerciaux normaux entre les entreprises chinoises et néerlandaises".

Les États-Unis ont imposé une série de restrictions à l'exportation à la fin de l'année dernière, y compris une mesure visant à couper la Chine de certaines puces semi-conductrices fabriquées partout dans le monde avec du matériel américain.