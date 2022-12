Les États-Unis s'engagent à verser 55 milliards de dollars à l'Afrique avant le sommet

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis apportent "des ressources à la table" pendant le sommet, ajoutant que l'engagement des États-Unis à investir dans le continent africain se compare favorablement à celui d'autres pays.

M. Sullivan a également indiqué que M. Biden organisera un dîner mercredi soir pour environ 50 dirigeants africains et annoncera le soutien des États-Unis à l'Union africaine pour qu'elle rejoigne le Groupe des 20 (G20) grandes économies. Il fera également pression pour qu'un membre permanent du continent africain siège au Conseil de sécurité des Nations unies.

Depuis son entrée en fonction, M. Biden s'est rendu chez des alliés des États-Unis en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, mais il n'a pas encore visité l'Afrique depuis qu'il est devenu président, et l'événement sera son regard le plus complet sur les complexités du continent.

Une partie des efforts diplomatiques de M. Biden s'est jusqu'à présent concentrée sur la promotion des démocraties occidentales comme contrepoids à la Chine, mais les responsables américains ont insisté sur le fait que le sommet de l'Afrique n'avait pas pour seul but de discuter de l'influence de Pékin en Afrique.

M. Biden nommera également un représentant spécial chargé de mettre en œuvre les idées discutées lors du sommet, et le département d'État américain prévoit de nommer l'ambassadeur Johnnie Carson pour ce rôle, a indiqué M. Sullivan. Plus de 300 entreprises américaines et africaines rencontreront les chefs des différentes délégations pour discuter des investissements dans les secteurs critiques, a-t-il ajouté.

M. Sullivan a également ajouté que les États-Unis n'allaient pas "imposer de conditionnalité" au sommet africain pour soutenir la guerre en Ukraine.

Séparément, la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré que son agence se préparait à signer un protocole d'accord avec les pays de la Zone de libre-échange continentale africaine afin d'explorer les travaux sur les prochaines phases des relations commerciales américano-africaines.