Les États-Unis prévoient de s'engager à verser plus de 171 millions de dollars au Venezuela lors d'une conférence des donateurs vendredi à Bruxelles, a déclaré un responsable américain à Reuters, alors que l'opposition du pays attend les mesures américaines pour traiter les fonds gelés du gouvernement vénézuélien.

Cette promesse devrait être faite lors d'une conférence soutenue par l'Union européenne et axée sur la solidarité avec les réfugiés et les migrants vénézuéliens.

Le responsable américain n'a pas fourni de détails sur ce financement, qui s'ajoute aux 376 millions de dollars que Washington s'est engagé à verser l'année dernière.

Washington soutient l'opposition vénézuélienne, reconnaissant sa législature parallèle et décriant ce qu'il appelle la dictature du président Nicolas Maduro.

Sous l'administration de l'ancien président Donald Trump, les États-Unis ont intensifié leurs sanctions contre le pays sud-américain. Ils ont gelé et saisi les fonds du gouvernement vénézuélien à la Réserve fédérale américaine de New York, puis ont utilisé ces fonds pour soutenir les parlementaires de l'opposition qui s'opposent à Maduro.

L'opposition vénézuélienne s'est plainte du fait que la procédure d'autorisation américaine nécessaire pour remplacer son ancien responsable de la distribution des fonds, le dirigeant évincé Juan Guaido, s'étire en longueur. Ils affirment que les fonds contribueront également aux efforts humanitaires.

Le gouvernement de M. Maduro s'oppose à ce qu'il considère comme une ingérence étrangère des États-Unis dans sa politique et a déclaré que l'opposition avait volé des fonds qui appartiennent au peuple et qui pourraient être utilisés pour l'aide sociale et médicale.