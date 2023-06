Les États-Unis sont préoccupés par le fait que la Corée du Nord envisage de livrer davantage d'armes à la Russie, a déclaré lundi une porte-parole du département d'État américain, après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis de renforcer la coopération stratégique avec Moscou.

Plus tôt dans la journée, l'agence de presse nord-coréenne KCNA a déclaré que M. Kim avait fait cette promesse dans un message adressé au président russe Vladimir Poutine à l'occasion de la fête nationale russe.

M. Kim a appelé à une "coopération stratégique plus étroite" avec Moscou, "en tenant fermement la main du président russe, conformément au désir commun des peuples des deux pays de réaliser le grand objectif de construire un pays puissant", a déclaré KCNA.

La porte-parole du département d'État a déclaré que malgré les démentis de Pyongyang concernant la vente d'armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine, les États-Unis avaient confirmé que la Corée du Nord avait effectué une livraison d'armes, y compris des roquettes d'infanterie et des missiles, au groupe mercenaire Wagner soutenu par le Kremlin en novembre 2022.

"Nous sommes préoccupés par le fait que la RPDC envisage de livrer davantage d'équipements militaires à la Russie", a ajouté le porte-parole, en utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord.

La Corée du Nord a cherché à resserrer ses liens avec le Kremlin et a soutenu Moscou après l'invasion de l'Ukraine l'année dernière, en blâmant la "politique hégémonique" et l'"autoritarisme" des États-Unis et de l'Occident.

Les États-Unis ont déclaré en mars qu'ils disposaient de nouvelles informations selon lesquelles la Russie cherchait activement à acquérir des armes supplémentaires auprès de la Corée du Nord en échange d'une aide alimentaire.

En mars, Washington a imposé des sanctions à un Slovaque qui aurait tenté d'organiser la vente de plus de deux douzaines de types d'armes et de munitions nord-coréennes à la Russie afin d'aider Moscou à remplacer les équipements militaires perdus lors de la guerre avec l'Ukraine.