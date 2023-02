Les États-Unis s'inquiètent de la dette du Pakistan envers la Chine, selon un fonctionnaire

Le Pakistan, historiquement un proche allié de Washington, s'est rapproché de plus en plus de la Chine, qui lui a accordé des milliards de dollars de prêts et qui est le principal créancier d'Islamabad. Le Pakistan est confronté à une crise économique paralysante, avec une inflation élevée depuis des décennies et des réserves de change extrêmement faibles, épuisées par les obligations continues de remboursement de la dette.

"Nous avons été très clairs quant à nos préoccupations, non seulement ici au Pakistan, mais ailleurs dans le monde, concernant la dette chinoise, ou la dette due à la Chine", a déclaré M. Chollet aux journalistes à l'ambassade des États-Unis à Islamabad après avoir rencontré des responsables pakistanais.

La Chine et les banques commerciales chinoises détiennent environ 30 % de la dette extérieure totale du Pakistan, qui s'élève à quelque 100 milliards de dollars, selon un rapport du Fonds monétaire international publié en septembre de l'année dernière.

Une grande partie de cette dette a été contractée dans le cadre du corridor économique Chine-Pakistan, qui fait partie de l'initiative Belt and Road de Pékin.

M. Cholett a déclaré que Washington parlait à Islamabad des "périls" d'une relation plus étroite avec Pékin, mais ne demanderait pas au Pakistan de choisir entre les États-Unis et la Chine.

Les relations entre Islamabad et Washington étaient devenues glaciales à cause de la guerre en Afghanistan, mais un dégel s'est produit ces derniers mois, avec un nombre croissant de visites de haut niveau.

Des responsables de la Chine et des États-Unis participeront vendredi à une réunion multi-pays d'une nouvelle table ronde sur la dette souveraine.

Le G7 et les institutions de prêt multilatérales font depuis longtemps pression pour que de vastes efforts soient déployés en vue d'alléger la dette des nations fortement endettées afin de les aider à éviter les coupes dans les services sociaux qui pourraient provoquer des troubles sociaux.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et d'autres responsables du G7 considèrent la Chine, qui est désormais le plus grand créancier souverain du monde, comme une pierre d'achoppement dans les efforts d'allègement de la dette.

M. Chollet a déclaré que les États-Unis travaillaient avec le Pakistan pour naviguer à travers la crise actuelle.