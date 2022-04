Les États-Unis sanctionnent la banque russe Sberbank, les filles de Poutine, et interdisent les investissements.

Les nouvelles sanctions frappent la Sberbank, qui détient un tiers des actifs bancaires totaux de la Russie, et Alfabank, la quatrième plus grande institution financière du pays, ont déclaré des responsables américains. Mais les transactions énergétiques ont été exemptées des dernières mesures, ont-ils précisé.

Les États-Unis sanctionnent également les deux filles adultes du président russe Vladimir Poutine, la femme et la fille du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ainsi que des membres de haut rang du conseil de sécurité de la Russie, ont précisé les responsables.

"J'ai clairement indiqué que la Russie paierait un prix sévère et immédiat pour ses atrocités à Buca", a déclaré M. Biden dans un message sur Twitter, en référence à la ville reprise aux forces russes où des civils ont été retrouvés abattus à bout portant.

"Aujourd'hui, avec nos alliés et partenaires, nous annonçons une nouvelle série de sanctions dévastatrices", a ajouté M. Biden.

La Russie, qui affirme avoir lancé une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février, nie avoir ciblé des civils et a déclaré que les images des morts étaient une "monstrueuse contrefaçon" mise en scène par l'Occident.

Les "sanctions de blocage complet" de mercredi gèleront les actifs des deux grandes banques "touchant le système financier américain", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

La Grande-Bretagne a également gelé les actifs de la Sberbank et a déclaré qu'elle interdirait les importations de charbon russe d'ici la fin de l'année, dans le cadre du dernier volet des sanctions coordonnées avec les États-Unis et d'autres alliés occidentaux pour "affamer la machine de guerre de Poutine".

Sberbank et Alfabank ont déclaré que les nouvelles sanctions n'auraient pas d'impact significatif sur leurs opérations.

La Maison Blanche a également déclaré que M. Biden signait un décret visant à interdire "tout nouvel investissement en Russie par des personnes américaines, où qu'elles se trouvent, ce qui isolera davantage la Russie de l'économie mondiale". Cela comprendra une interdiction du capital-risque et des fusions, ont précisé les responsables.

DES NIVEAUX DE VIE DE TYPE SOVIÉTIQUE

En coupant les vivres aux plus grandes banques russes, les États-Unis "intensifient considérablement" le choc financier sur la Russie, a déclaré aux journalistes un haut responsable de l'administration.

"La réalité est que le pays est en train de sombrer dans un isolement économique, financier et technologique", a déclaré le fonctionnaire. "Et à ce rythme, il reviendra au niveau de vie soviétique des années 1980."

Le directeur du Conseil économique de la Maison Blanche, Brian Deese, a déclaré que, selon les estimations, l'économie russe se contractera de 10 à 15 % en 2022 et que l'inflation en Russie atteint 200 %.

Daniel Fried, ancien coordinateur du département d'État pour la politique de sanctions dans l'administration Obama, a déclaré que le dernier paquet "rend fondamentalement Sberbank intouchable." Mais il a ajouté : "Ce qui manque, c'est ce que nous allons faire sur le pétrole et le gaz", les exportations les plus lucratives de la Russie.

Dans la dernière d'une série d'actions répressives contre la Russie, le ministère américain de la Justice a accusé mercredi l'oligarque russe Konstantin Malofeyev d'avoir violé les sanctions imposées à Moscou après son invasion de l'Ukraine, affirmant qu'il a fourni un financement à des Russes faisant la promotion du séparatisme en Crimée.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré que les autorités avaient également perturbé un type de réseau informatique malveillant mondial connu sous le nom de "botnet" contrôlé par une agence de renseignement militaire russe.

En outre, Garland a annoncé que le ministère coopère avec des procureurs en Europe pour commencer à recueillir des preuves de possibles crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine.

Cherchant à accentuer la pression sur Poutine, les États-Unis imposent également des sanctions de blocage complètes à ce que la Maison Blanche a appelé des "grandes entreprises d'État russes critiques", qui, selon elle, porteraient atteinte à la capacité du Kremlin à financer son effort de guerre.

Ces entités comprennent United Aircraft et United Shipbuilding, a précisé M. Deese.

Parmi les personnes sanctionnées mercredi figurait Dmitri Medvedev, ancien président et ancien premier ministre russes et l'un des plus proches alliés de Poutine. Parmi les autres figurent le Premier ministre russe Mikhail Mishustin et le ministre de la Justice Konstantin Chuychenko.

M. Medvedev a déclaré plus tôt mercredi, dans un message sur le réseau de médias sociaux Telegram, que Moscou combattra les tentatives de saisie de biens russes à l'étranger devant les tribunaux du monde entier.

Le gouvernement américain a pris des mesures dans un contexte d'accusations croissantes de crimes de guerre par la Russie en Ukraine.

Les images sinistres qui émergent de Bucha comprennent un charnier et des corps de personnes abattues à bout portant, suscitant des appels à des mesures plus sévères contre Moscou et à une enquête internationale.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mardi que les meurtres faisaient partie d'une campagne russe délibérée visant à commettre des atrocités.

Ni Blinken ni la Russie n'ont fourni de preuves pour étayer ces affirmations.

Un haut fonctionnaire français a déclaré que l'Union européenne imposerait probablement aussi de nouvelles sanctions mercredi.